Congo-Brazzaville: L'ambassadeur Jean Félix Mokiemo reçoit la communauté estudiantine congolaise au Rwanda

Dans le cadre des échanges avec ses compatriotes en résidence au Rwanda, l'ambassadeur Jean Félix Mokiemo a reçu la communauté estudiantine congolaise, composée de près de 90 étudiants en grande partie venus de la vague de 2026, et installés respectivement dans les villes de Kigali, Musanze, Huye et Gisenyi.

Mardi 22 juillet à l'ambassade de la République du Congo au Rwanda, après le mot d'usage de bienvenue, l'ambassadeur a accordé la parole à Verlon Roel Mingui, président de la communauté des étudiants congolais au Rwanda. Ce dernier a tout d'abord remercié les autorités congolaises pour cette initiative s'inscrivant dans le cadre des rencontres citoyennes dont l'objectif tient à avoir en vue le vivre ensemble entre Congolais. Il a ensuite présenté la situation générale et les préoccupations des étudiants congolais au Rwanda.

En substance, Verlon Roel Mingui a demandé comment l'ambassade de son pays comptait gérer les étudiants. Faisant part des difficultés rencontrées pour l'obtention des passeports, documents administratifs nécessaires pour la procédure de renouvellement des titres de séjour, il a suggéré de procéder au recensement des Congolais au Rwanda et, de surcroît, de les faire participer aux festivités de la fête de l'indépendance du 15 août.

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En tant que porte-parole des étudiants, il a espéré voir l'ambassadeur transmettre au ministère des Affaires étrangères leurs doléances en ce qui concerne l'obtention de passeports et l'octroi de bourses, et leur souhait pour la mise en place d'un service consulaire pour toutes leurs démarches administratives. L'idée consiste à organiser une journée "Portes ouvertes à l'ambassade " et que ce lieu devienne accessible à tous les Congolais au point d'y organiser des activités citoyennes de temps en temps. Un lieu propice pour être informé à temps sur l'actualité de leur pays d'origine.

À l'écoute de ses compatriotes, l'ambassadeur Jean Félix Mokiemo a réaffirmé sa disponibilité à les recevoir à chaque fois que le besoin s'en dessinera. En ce qui concerne les questions au-delà de ses compétences, il saisira les autorités en charge de ces préoccupations.

Après avoir été en poste à l'ambassade de la République du Congo en France en tant que ministre conseiller, Jean Félix Mokiemo, ancien "chef d'orchestre" chargé à la fois des affaires de la chancellerie, des affaires politiques et des différents contacts à établir, est devenu ambassadeur de la République du Congo avec résidence à Kigali, à la suite de la présentation des Lettres de créance le 6 mars de cette année.