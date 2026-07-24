Une station photovoltaïque de recharge de batteries électriques sera inaugurée, ce vendredi 24 juillet 2026, au port de pêche d'Ajim, marquant une étape majeure dans la transition énergétique du secteur de la pêche artisanale en Tunisie, indique le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) en Afrique du Nord.

Cette initiative pilotée par WWF Afrique du Nord et financé par le Royaume-Uni, s'inscrit dans le cadre du projet « Décarbonation de la pêche artisanale en Tunisie : promouvoir les énergies propres pour des communautés côtières durables ».

Il s'agit d'une action pilote visant à évaluer la faisabilité de la propulsion électrique alimentée par l'énergie solaire dans ce secteur vital. L'événement marque l'aboutissement d'une phase expérimentale réussie, marquée le 29 juin 2026, par la première navigation d'un bateau de pêche artisanale propulsé exclusivement à l'énergie solaire, une première à l'échelle nationale et l'une des rares expériences de ce type en Méditerranée.

Dans le cadre de cette initiative, des moteurs marins électriques seront par ailleurs remis à des pêcheurs artisans locaux participant au projet.

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Le projet, mis en oeuvre en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, l'ANME et la Société Tunisienne d'Équipements de Pêche (STEP), poursuit plusieurs objectifs stratégiques notamment la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et des émissions de gaz à effet de serre, la baisse des coûts d'exploitation pour les pêcheurs artisans, la limitation des nuisances sonores et de la pollution marine et le renforcement de la résilience des communautés côtières face au changement climatique.

Au-delà de Djerba, cette expérience pilote est conçue comme un modèle reproductible pouvant être déployé dans d'autres zones côtières tunisiennes et à travers l'ensemble de la région méditerranéenne. Elle ouvre la voie à une économie bleue durable, sobre en carbone et plus performante pour les petits métiers de la mer.

La cérémonie d'inauguration de cette station qui aura lieu aujourd'hui au port de pêche d'Ajim, comprendra la remise officielle des équipements, l'inauguration de la station photovoltaïque de recharge et se conclura par une démonstration en mer à bord d'un bateau de pêche équipé d'un moteur électrique.

Le projet « Décarbonation de la pêche artisanale en Tunisie : promouvoir les énergies propres pour des communautés côtières durables » est une initiative pilote d'une durée d'un an visant à évaluer la faisabilité technique et économique de l'introduction de systèmes de propulsion électrique alimentés par l'énergie solaire dans le secteur de la pêche artisanale en Tunisie.

Le projet comprend l'équipement de bateaux de pêche sélectionnés en moteurs électriques, l'installation de stations de recharge alimentées par l'énergie solaire, le renforcement des capacités des pêcheurs et des institutions nationales ainsi que l'élaboration de recommandations pratiques destinées à soutenir les politiques nationales de décarbonation du secteur de la pêche.