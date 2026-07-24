Tunisie: Mont Takrouna - Le ministère de l'Intérieur mobilisé face à la progression des incendies

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité nationale, Sofien Bessadok, a appelé à renforcer la préparation opérationnelle et à maintenir un niveau maximal de vigilance face aux incendies de forêt, à l'issue d'une visite effectuée jeudi au mont Takrouna, dans la délégation de Sakiet Sidi Youssef.

Selon un communiqué publié vendredi, le responsable a insisté sur la nécessité de faire de la sécurité des citoyens ainsi que des agents et officiers mobilisés sur le terrain « la priorité absolue » à toutes les étapes des opérations de lutte contre les incendies.

Au cours de cette visite, Sofien Bessadok a pris connaissance de l'évolution de la situation, de l'avancement des opérations de confinement des flammes et des efforts engagés pour maîtriser les foyers encore actifs. Il s'est également informé des mesures préventives mises en oeuvre pour protéger les habitants des zones forestières voisines ainsi que des moyens humains et matériels mobilisés.

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Le secrétaire d'État a salué les efforts des différentes structures engagées dans les opérations, notamment les unités de la Protection civile, de l'armée, de la Garde nationale, de la Direction générale des forêts et les membres de la commission régionale de prévention des catastrophes, de lutte contre celles-ci et d'organisation des secours.

Il a enfin appelé à renforcer la coordination entre l'ensemble des intervenants afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles et de contenir la propagation de l'incendie.

Sofien Bessadok était accompagné lors de cette visite du directeur général de l'Office national de la protection civile et du directeur général commandant de la Garde nationale.