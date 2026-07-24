Tunisie: STEG - La liste des zones du Grand Tunis touchées par les coupures d'électricité aujourd'hui

24 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé la possibilité de recourir à des coupures tournantes d'électricité dans le Grand Tunis ce vendredi 24 juillet 2026, entre 11h00 et 17h00, en fonction de l'évolution de la situation du réseau électrique.

Dans un communiqué consacré à la région du Grand Tunis, la STEG précise que ces interruptions interviendront à des périodes intermittentes, selon les besoins liés à l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité.

La société explique que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la préservation de la sécurité et de la continuité du système électrique national, alors que le réseau fait face à une forte pression due notamment à la hausse exceptionnelle de la demande pendant cette période de fortes chaleurs.

La STEG indique également que le retour de l'électricité se fera sans préavis, appelant les citoyens et les entreprises concernés à prendre les précautions nécessaires, notamment pour protéger les équipements électriques sensibles.

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Elle précise par ailleurs que la liste communiquée n'est pas définitive et que d'autres zones pourraient être concernées selon l'évolution de la situation du réseau. La durée des interruptions pourrait également dépasser la plage horaire initialement annoncée, en fonction des exigences liées à l'équilibre entre la production et la consommation.

Les zones susceptibles d'être concernées dans le Grand Tunis sont les suivantes :

  • La Marsa
  • El Menzah
  • Borj El Touil
  • El Manar
  • Borj Cedria
  • Ennasr
  • La Soukra
  • Aïn Zaghouan
  • El Mourouj
  • Les Jardins de Carthage
  • Mégrine
  • Ksar Saïd
  • Radès
  • Le Kram
  • La Goulette
  • Ezzahra
  • Tabria
  • Hammam-Lif
  • La Nouvelle Médina (El Jadida)
  • Bou Mhel
  • Sidi Thabet
  • Les Berges du Lac
  • Borj El Touil
  • Fouchana
  • El Mghira

La STEG met à la disposition de ses abonnés son service d'information au 71 239 222 pour signaler tout incident ou obtenir davantage de renseignements. Les clients peuvent également contacter les numéros indiqués sur leurs factures de consommation.

Lire l'article original sur La Presse.

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