Tunisie: STEG - La liste complète des régions concernées par les coupures d'électricité de 11h à 17h

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé la mise en oeuvre d'un nouveau programme de délestage électrique ce vendredi 24 juillet 2026, avec des interruptions temporaires de l'alimentation en électricité dans plusieurs régions du pays.

Ces coupures programmées interviendront entre 11h00 et 17h00, selon le programme communiqué par la STEG, dans le cadre des mesures prises pour préserver l'équilibre du réseau électrique national face à la forte pression exercée sur la consommation.

Cette situation intervient alors que la Tunisie traverse une période de fortes chaleurs exceptionnelles, entraînant une hausse importante de la demande en électricité, notamment en raison de l'utilisation massive des équipements de climatisation.

La STEG précise que ces interruptions s'inscrivent dans le cadre du délestage, un dispositif technique permettant d'alléger temporairement la charge sur le réseau afin d'éviter des perturbations plus importantes et de garantir la continuité de l'approvisionnement électrique sur l'ensemble du territoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les coupures concerneront plusieurs zones réparties dans différents gouvernorats. Les horaires et secteurs concernés sont détaillés ci-dessous, selon les informations communiquées par la STEG.

La société appelle les citoyens et les entreprises concernés à prendre les dispositions nécessaires durant les périodes d'interruption et rappelle que ces mesures restent liées aux contraintes exceptionnelles que connaît actuellement le système électrique national.