Tunisie: Crise de la glace dans les ports - L'UTAP alerte sur un effondrement de la filière de la pêche maritime

Etouffés par la canicule et les opérations de délestage électrique, les marins-pêcheurs subissent des pertes financières massives en raison d'une pénurie aiguë de glace de conservation dans les ports. Le conseiller économique de de l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP), Fathi Ben Khalifa, somme l'APIP de réquisitionner des groupes électrogènes d'urgence pour sauver la chaîne agroalimentaire, depuis les chalutiers du Cap Bon jusqu'aux industries de la conserverie.

Intervenant ce vendredi 24 juillet 2026 sur les ondes de Jawhara FM, Fathi Ben Khalifa, a lancé un véritable cri d'alarme face aux difficultés majeures que rencontrent les professionnels de la mer en cette période de canicule extrême et de délestage électrique. Le responsable a révélé que les marins-pêcheurs ont subi d'importantes pertes financières suite à l'avariement d'importantes quantités de poisson, provoqué par une pénurie aiguë de glace.

Face à cette impasse technique, de nombreux armateurs ont pris la décision de suspendre les sorties en mer. L'intervenant a rappelé que les produits halieutiques sont hautement périssables et se détériorent de manière irréversible s'ils ne sont pas immédiatement stockés au frais, une logistique devenue impossible puisque les coupures de courant de la STEG paralysent les usines de fabrication de glace.

Face à ce sinistre, le représentant de la centrale agricole appelle l'Agence des Ports et des Installations de Pêche (APIP) à assumer pleinement ses responsabilités réglementaires, estimant qu'il relève de ses prérogatives impératives de concevoir des solutions logistiques d'urgence. Pour désamorcer cette crise qui asphyxie le secteur, il préconise de doter les infrastructures portuaires d'équipements de substitution autonomes afin de pallier les défaillances des réseaux de la STEG et de la SONEDE.

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Fathi Ben Khalifa estime qu'il est temps d'investir dans l'installation de groupes électrogènes de forte puissance, d'unités à hydrogène ainsi que de réservoirs d'eau et de citernes de stockage au sein de tous les ports de la République. « C'est l'unique rempart pour protéger la pêche maritime contre les impacts lourds du délestage tournant, sans quoi l'intégralité de la chaîne de valeur se retrouvera lésée, depuis le petit pêcheur jusqu'aux usines de conserverie de sardines, en passant par les sociétés d'exportation et la main-d'oeuvre locale », a-t-il martelé.

Pour illustrer la gravité de la situation, le conseiller économique a révélé qu'au cours de la journée de jeudi au port de Kélibia, des pêcheurs ont été contraints de rejeter d'importants volumes de poissons à la mer, faute de glace pour en assurer la conservation réglementaire. Il rappelle qu'un patron de pêche engage des frais lourds en carburant et emploie de nombreux ouvriers marins.

« Si la récolte est détruite au quai, le pêcheur devient incapable de couvrir ses charges d'exploitation et de rémunérer son équipage », explique-t-il. Et d'ajouter que l'UTAP somme ainsi la direction générale de l'APIP de convoquer une réunion administrative d'urgence, exigeant que les représentants de l'organisation agricole y siègent activement en leur qualité de membres du Conseil d'administration de l'agence publique.

L'intervenant conclut son intervention en avertissant que ce stress hydrique et énergétique ne ménage pas les autres filières de production, révélant que la pisciculture, l'aquaculture et les récents projets de salmoniculture lancés en Tunisie enregistrent eux aussi de lourdes pertes matérielles, un constat dramatique partagé par les éleveurs de volaille qui font face à de fortes mortalités au sein des poulaillers en raison de l'absence de ventilation mécanique et d'eau sous les fortes chaleurs.