Tunisie: Coupures d'eau et d'électricité - Une séance plénière au Parlement lundi prochain

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) tiendra, lundi 27 juillet 2026 à partir de 10h00, une séance plénière consacrée à l'examen de la situation dans plusieurs régions du pays touchées par des coupures d'eau et d'électricité.

L'annonce a été faite par la députée Sirine Mrabet, qui a indiqué que le bureau de l'Assemblée avait décidé, lors de sa réunion tenue jeudi, d'organiser cette séance afin de discuter des difficultés rencontrées par les citoyens dans plusieurs zones.

Selon la députée, chaque élu disposera d'un temps de parole de quatre minutes pour intervenir lors de cette séance plénière.

Cette réunion intervient dans un contexte marqué par des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable et en électricité dans plusieurs régions, notamment durant la période estivale caractérisée par une forte hausse de la demande énergétique.