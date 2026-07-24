Tunisie: Le Kef - Un camion de la Protection civile détruit par les flammes dans l'incendie de Nebeur

24 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

Un camion relevant de la Protection civile du Kef a été détruit par les flammes après avoir été atteint par l'incendie qui ravage actuellement plusieurs zones du gouvernorat, notamment dans la délégation de Nebeur, a indiqué le directeur régional de la Protection civile du Kef.

Selon la même source, le véhicule a été touché alors que les équipes de secours étaient mobilisées sur le terrain pour tenter de maîtriser la progression du feu.

Plusieurs incendies se sont déclarés ces derniers jours dans différentes régions du gouvernorat du Kef, dans un contexte marqué par une forte hausse des températures. Les flammes ont notamment touché les zones de Kalaat Senan, Sakiet Sidi Youssef et Touiref, avant de progresser vers Nebeur.

L'incendie a atteint précisément la zone du Jebel Touila, située à proximité de la région d'El Mahassen, à environ 22 kilomètres de l'entrée de la ville du Kef.

Les équipes de la Protection civile et des services forestiers poursuivent leurs efforts pour contenir la propagation des flammes, alors que les conditions météorologiques actuelles, caractérisées par une chaleur intense et une végétation fortement inflammable, compliquent les opérations d'intervention.

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