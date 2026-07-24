Cameroun: Voyager sans visa - Le cauchemar du passeport camerounais

Visa pour l'Europe ? Refusé. Visa pour les États-Unis ? Refusé. Visa pour l'Asie ? Refusé. Le passeport camerounais, classé 85e sur 199 en 2026, n'ouvre que 47 portes sur les 227 que compte le monde. Pendant ce temps, Singapour en ouvre 192. Bienvenue dans l'apartheid des passeports.

Le Cameroun est classé 85e mondial au Henley Passport Index 2026. Avec seulement 47 destinations accessibles sans visa préalable, le passeport camerounais figure parmi les moins puissants d'Afrique.

Pendant que les Singapouriens voyagent dans 192 pays sans formalités, que les Seychellois en visitent 154 et que les Ghanéens en explorent 68, le citoyen camerounais, lui, doit patienter des semaines, parfois des mois, pour obtenir un visa. Le rêve d'un voyage à Paris, New York ou Tokyo ? Un parcours du combattant administratif. L'Europe ? Un mirage. L'Amérique ? Une forteresse.

Pourtant, entre 2006 et 2026, le nombre de destinations accessibles est passé de 26 à 47. Un progrès ? Oui. Mais un progrès insuffisant face à un monde où la mobilité est devenue un indicateur clé de la puissance diplomatique et économique.

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Le Henley Passport Index 2026 : comment ça marche ?

Le Henley Passport Index, publié par le cabinet Henley & Partners, est l'un des classements les plus suivis au monde en matière de liberté de circulation. Établi à partir des données exclusives de l'Association internationale du transport aérien (IATA), il évalue 199 passeports à travers 227 destinations mondiales. Chaque passeport reçoit un score correspondant au nombre de pays accessibles sans visa, avec visa à l'arrivée, ou via une autorisation électronique de voyage (eTA).

L'indice est mis à jour plusieurs fois par an et fait autorité auprès des gouvernements, des institutions financières et des médias internationaux.

Le Cameroun à la 85e place mondiale ou 87e ?

Selon les versions de l'indice, le Cameroun oscille entre la 85e et la 87e place mondiale. Cette variation s'explique par les mises à jour périodiques de l'indice et les changements dans les politiques de visa des différents pays.

Ce qui est certain, c'est que le passeport camerounais offre un accès à 47 destinations un chiffre stable mais qui place le pays dans le peloton de queue du classement mondial.

47 destinations : où peut-on vraiment aller ?

Les détenteurs d'un passeport camerounais peuvent voyager sans visa ou avec un visa à l'arrivée vers plusieurs pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

En Afrique : Nigeria, Bénin, Ghana, Sénégal, Mali, Maurice, Seychelles des destinations où les Camerounais peuvent entrer sans visa préalable.

Dans les Caraïbes et le Pacifique : Dominique, Fidji, Micronésie, Maldives des îles paradisiaques accessibles, mais souvent éloignées et coûteuses.

En Asie : quelques destinations comme le Bangladesh, le Cambodge ou la Malaisie offrent un visa à l'arrivée, mais les géants économiques du continent Chine, Japon, Corée du Sud restent fermés.

L'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie : un mur infranchissable. Pour ces régions, le visa est systématiquement exigé.

20 ans de progrès, mais un retard qui persiste

Entre 2006 et 2026, le Cameroun a enregistré des progrès. En 2006, le pays atteignait son meilleur classement historique : la 70e place mondiale, avec 26 destinations accessibles. En 2016, il chutait à la 92e place, malgré une accessibilité portée à 45 destinations. En 2025, le Cameroun stagnait à la 92e place avec 50 destinations. En 2026, il remonte à la 84e ou 85e place, mais avec seulement 47 destinations.

Cette évolution en dents de scie illustre une réalité : la mobilité des Camerounais progresse, mais moins vite que celle des autres pays. Le nombre de destinations a presque doublé en vingt ans, passant de 26 à 47. Mais dans le même temps, les passeports les plus puissants sont passés de 150 à près de 200 destinations. L'écart s'est creusé.

Le Cameroun distancé par ses voisins

Le contraste est saisissant avec d'autres pays africains. Le Ghana se classe 69e mondial, avec 68 destinations accessibles. La Côte d'Ivoire est 83e avec 59 destinations. Le Gabon est 82e avec 60 destinations. Le Bénin est 74e avec 68 destinations.

Même le Nigeria, souvent présenté comme un mauvais élève en matière de mobilité, se classe 89e ou 90e avec 44 destinations. Le Cameroun, avec ses 47 destinations, devance le Nigeria mais de justesse.

Au sommet de l'Afrique, les Seychelles trônent à la 22e place mondiale avec 154 destinations, suivies de Maurice à la 25e place et de l'Afrique du Sud à la 47e place avec 106 destinations.

Pourquoi le passeport camerounais est-il si faible ?

Plusieurs facteurs expliquent la faiblesse du passeport camerounais :

L'instabilité politique et sécuritaire : Le Cameroun est confronté à des crises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi qu'à la menace de Boko Haram dans l'Extrême-Nord. Les pays qui accordent des exemptions de visa tiennent compte de ces paramètres.

La faiblesse de la diplomatie des visas : Le Cameroun a signé relativement peu d'accords de réciprocité en matière d'exemption de visa. La CEMAC a bien prévu la libre circulation des personnes dans la sous-région, mais cette décision n'a pas été pleinement mise en oeuvre.

Les contraintes économiques : La faiblesse du PIB et les risques de migration irrégulière poussent les pays occidentaux à maintenir des restrictions.

Le manque d'attractivité : Un pays qui attire peu d'investisseurs et de touristes a moins de poids pour négocier des exemptions de visa.

Les conséquences pour les citoyens

Pour un Camerounais, la faiblesse du passeport a des conséquences concrètes :

Étudiants : Les bourses à l'étranger exigent des visas longs et coûteux à obtenir. Certains étudiants ratent leur rentrée à cause de lenteurs administratives.

Entrepreneurs : Les hommes d'affaires camerounais peinent à se déplacer pour nouer des partenariats internationaux. Chaque voyage nécessite une planification de plusieurs semaines.

Professionnels : Les missions à l'étranger sont entravées par des procédures de visa complexes.

Touristes : Voyager devient un privilège réservé à une élite capable d'absorber les coûts et les délais des démarches administratives.

Le paradoxe camerounais

Le Cameroun est l'un des pays les plus dynamiques d'Afrique centrale. Son économie est diversifiée, sa diaspora influente, sa culture rayonnante. Pourtant, son passeport reste un frein à la mobilité de ses citoyens.

Ce paradoxe révèle un décalage entre la réalité du pays et sa perception internationale. Le Cameroun est perçu comme un pays à risque, malgré ses atouts. Résultat : des Camerounais talentueux mais entravés dans leurs ambitions internationales.

L'avenir : une mobilité en suspens

L'indice Henley 2026 montre que la mobilité internationale reste un privilège inégalement réparti. Pour le Cameroun, l'amélioration du passeport passe par plusieurs leviers :

- La stabilisation sécuritaire des régions en crise.

- Une diplomatie active pour négocier des accords de réciprocité.

- Le développement économique pour rassurer les pays partenaires.

- La lutte contre la corruption dans l'administration des passeports.

En attendant, le Camerounais reste prisonnier d'un passeport qui ouvre moins de portes que celui d'un Singapourien, d'un Seychellois ou même d'un Ghanéen. Un constat amer pour un pays qui ambitionne de devenir une puissance régionale.

Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà été confronté aux difficultés du passeport camerounais ? Racontez votre expérience en commentaire.