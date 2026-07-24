Cameroun: Edgar Alain Mebe Ngo'o - La chute du sécurocrate

Il avait tout du numéro deux du Cameroun : le costume, le cortège, l'épouse, les rêves de succession. Edgar Alain Mebe Ngo'o est aujourd'hui détenu à la prison centrale de Kondengui. Récit d'une démesure qui a fini par broyer son propre architecte.

Edgar Alain Mebe Ngo'o : la chute du sécurocrate camerounais

Il avait gravi tous les échelons du sérail camerounais : préfet, patron de la police, directeur du cabinet civil du chef de l'État, ministre délégué à la Défense... Edgar Alain Mebe Ngo'o se croyait intouchable. Mais, un jour, la machine à broyer qu'il faisait tourner depuis trente ans l'a broyé à son tour.

Le 12 mars 2019, à l'aube, des véhicules de police encerclent la résidence d'Odza, dans la banlieue huppée de Yaoundé. À sa fenêtre, l'ancien ministre délégué à la Défense aperçoit les forces de l'ordre. Il comprend immédiatement qu'elles ne viennent pas pour le protéger. Quelques jours plus tôt, il était encore auditionné par les enquêteurs du Tribunal criminel spécial (TCS). Ce matin-là, le bras armé de l'opération anticorruption Épervier devient sa propre victime.

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L'ascension d'un fils du Sud

Né le 22 janvier 1957 à Sangmélima, dans la région du Sud, Edgar Alain Mebe Ngo'o incarne le parcours du haut fonctionnaire modèle. Après une licence en sciences économiques à l'université de Yaoundé en 1982, il intègre l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM) et en sort administrateur civil en 1985.

Sa carrière est une ascension linéaire vers les sommets de l'État. Conseiller aux affaires économiques auprès du gouverneur de la province de l'Est (1985-1988), secrétaire général de la province du Nord (1988-1991), préfet de l'Océan à Kribi (1991-1995), préfet de la Mefou-et-Afamba (1995-1996), puis préfet du Mfoundi à Yaoundé (1996-1997). En 1997, il est nommé directeur du cabinet civil de la présidence de la République, poste qu'il occupe pendant sept ans. En 2004, il devient délégué général à la Sûreté nationale.

Ministre délégué à la présidence chargé de la Défense de 2009 à 2015, puis ministre des Transports jusqu'en 2018, il est pendant plus de vingt ans l'une des figures les plus redoutées du régime et souvent présenté comme un potentiel dauphin de Paul Biya.

Le « vice-président » qui se prenait pour le chef

Ce qui distingue Mebe Ngo'o des autres barons du régime, c'est une démesure que ses proches avaient tenté en vain de lui signaler. Selon le portrait que dresse Jeune Afrique, lors d'une cérémonie officielle, le ministre apparaît vêtu d'un costume identique à celui de Paul Biya même couleur, même coupe, même style. Son épouse, Bernadette, cultivait une ressemblance troublante avec la première dame Chantal Biya : mêmes éclats de rire, mêmes choix vestimentaires, même goût pour le luxe.

Ses déplacements évoquaient ceux d'un chef d'État : sirènes stridentes, véhicules blindés aux vitres teintées, cortège aux allures martiales traversant en trombe les artères de la capitale. Ses voisins d'Odza et d'Olezoa avaient résumé la situation en une formule que rapporte Jeune Afrique : « Tremblez d'effroi, il arrive ! » Ses proches l'avaient surnommé le « vice-président ». Un titre officieux qui résumait l'étendue de son pouvoir réel : un simple claquement de doigts suffisait, selon Jeune Afrique, à « faire ou défaire les destins ».

Cette puissance avait un prix. Ses tentacules s'étendaient dans toute la haute administration civile et militaire, et ses réseaux atteignaient l'étranger notamment dans l'industrie de l'armement, secteur au coeur des accusations qui conduiront à sa condamnation.

L'architecte d'Épervier dévoré par son propre piège

Pendant quinze ans, Edgar Alain Mebe Ngo'o a été le bras armé de l'opération anticorruption Épervier. Il a coordonné l'arrestation d'Atangana Mebara, d'Abah Abah, de Fotso. Il était l'homme qui faisait tomber les autres. Jusqu'à ce que le sort s'inverse.

Le 5 mars 2019, il est placé en garde à vue au Tribunal criminel spécial. L'une des affaires sur lesquelles il est inquiété concerne les contrats d'achat d'équipement militaire des contrats sur lesquels pèsent des soupçons de malversations et de détournements de deniers publics.

Devant les magistrats du TCS, Mebe Ngo'o a fait une déclaration explosive, révélée par Jeune Afrique : Ferdinand Ngoh Ngoh le tout-puissant secrétaire général de la présidence de la République l'avait menacé, un an avant son arrestation, de « l'envoyer en prison ». Une menace « finalement mise à exécution », selon ses propres mots.

Cette déclaration, si elle est exacte, transforme radicalement la lecture de l'affaire. Elle suggère que l'arrestation de Mebe Ngo'o ne résulte pas uniquement d'une enquête judiciaire, mais s'inscrit dans une guerre de palais entre deux hommes qui se sont longtemps côtoyés au sommet de l'État camerounais. Un règlement de comptes politique habillé en procédure judiciaire ce que ses avocats dénoncent explicitement comme le « caractère politique » du dossier.

30 ans de prison, 23 milliards détournés

Le 31 janvier 2023, le Tribunal criminel spécial rend son verdict. Edgar Alain Mebe Ngo'o est condamné à 30 ans de prison ferme pour détournement de fonds publics, corruption, blanchiment aggravé de capitaux et prise d'intérêt. Le montant détourné est estimé à 23 milliards de francs CFA (environ 35 millions d'euros), à travers des surfacturations dans le cadre de marchés publics considérés comme fictifs.

Son épouse, Bernadette Mebe Ngo'o, est condamnée à 10 ans de prison pour complicité de détournement de deniers publics. Plusieurs biens du couple ont été saisis. Les avocats de l'ancien ministre ont introduit un pourvoi en cassation le 2 février 2023, toujours en instruction à la Cour suprême.

La nouvelle vie à Kondengui

Aujourd'hui âgé de 69 ans (il est né en 1957), Edgar Alain Mebe Ngo'o purge sa peine à la prison centrale de Kondengui, à Yaoundé. Il y côtoie d'autres anciens hauts responsables camerounais tombés en disgrâce, parmi lesquels l'ex-directeur de l'ART, Beh Mengue.

Les conditions de détention ont été marquées par des événements troublants. En 2021, Mebe Ngo'o a été victime d'une agression en prison, selon des sources concordantes. Des rumeurs ont également circulé sur une tentative de suicide, rapidement démenties.

Sa femme, Bernadette, est également détenue à Kondengui depuis mars 2019. Le couple, qui organisait des réceptions fastueuses dans sa résidence d'Odza attirant l'ensemble du gratin politique camerounais, partage aujourd'hui le quotidien carcéral de la principale prison du pays.

Une chute qui en dit long sur le régime

Le destin d'Edgar Alain Mebe Ngo'o illustre avec une ironie saisissante le fonctionnement du pouvoir camerounais sous Paul Biya. Il est l'un des symboles de la série « Les déchus de la République » que Jeune Afrique consacre aux hauts responsables passés des plus hautes fonctions de l'État à la disgrâce.

Depuis 1982, Paul Biya a fait et défait la carrière d'un nombre impressionnant d'hommes politiques au Cameroun. Mebe Ngo'o en est l'archétype : un fidèle parmi les fidèles, promu au sommet, puis précipité dans l'abîme lorsque les équilibres du pouvoir ont changé.

L'opération Épervier, qu'il a lui-même contribué à façonner, a fini par le dévorer. L'homme qui faisait trembler les plus hauts responsables du régime est aujourd'hui derrière les barreaux, dans la même prison que certaines de ses victimes. Une leçon que les barons du régime camerounais n'ont pas fini de méditer.

Qu'en pensez-vous ? La chute de Mebe Ngo'o est-elle une victoire de la justice ou un règlement de comptes politique ? Donnez votre avis en commentaire.