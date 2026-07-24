Gabon: Quand être mineur en 2013 devient un obstacle pour obtenir ses papiers en 2026

Au Gabon, des citoyens majeurs se retrouvent aujourd'hui confrontés à une situation administrative qui mérite toute notre attention : l'impossibilité ou la difficulté d'établir certains documents officiels en raison de leur situation lors de l'enrôlement de 2013.

Le point commun entre ces personnes ? Elles étaient encore mineures à cette époque.

En 2013, elles n'avaient pas encore atteint l'âge de la majorité. Elles ne pouvaient donc pas nécessairement accomplir les mêmes démarches que les adultes. Certaines n'ont pas été enrôlées dans les mêmes conditions, tandis que d'autres ont été enregistrées selon leur statut de mineur.

Mais le temps a passé.

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Ces jeunes sont devenus adultes. Ils travaillent, étudient, fondent des familles et participent pleinement à la vie économique et sociale du pays. Pourtant, lorsqu'ils souhaitent obtenir leur Carte Nationale d'Identité ou leur passeport, certains découvrent que leur ancienne situation administrative constitue désormais un obstacle.

Une question se pose alors : peut-on reprocher à une personne aujourd'hui majeure une situation qui était directement liée au fait qu'elle était mineure en 2013 ?

La réponse devrait être clairement non.

Un citoyen ne devrait pas être définitivement pénalisé par une situation administrative qui remonte à une période où il n'avait pas encore la capacité juridique et administrative d'accomplir certaines démarches.

L'administration doit certes garantir la sécurité des documents d'identité et lutter contre la fraude. Mais la rigueur administrative ne doit pas se transformer en impasse pour les citoyens dont l'identité peut être vérifiée.

Il existe aujourd'hui, des moyens permettant de procéder à des vérifications approfondies : actes de naissance, certificats de nationalité, archives administratives, anciennes données d'enrôlement et, lorsque cela est nécessaire, données biométriques.

La solution pourrait donc être simple : créer une procédure spéciale permettant aux personnes concernées de présenter leur situation, de faire vérifier leur identité et, lorsque toutes les conditions sont réunies, de procéder à leur régularisation ou à un nouvel enrôlement.

Il ne s'agit pas de demander un traitement privilégié.

Il s'agit de réparer une situation qui, dans certains cas, résulte simplement du temps qui passe et de l'évolution naturelle d'un citoyen : un enfant enrôlé ou non enrôlé en 2013 est devenu un adulte en 2026.

L'administration doit pouvoir accompagner cette évolution.

L'accès à une pièce d'identité est essentiel dans la vie d'un citoyen. Sans document officiel, de nombreuses portes peuvent se fermer : emploi, voyage, concours, démarches bancaires ou administratives.

Dans un pays qui aspire à moderniser son administration et à renforcer l'accès des citoyens aux services publics, ces situations ne devraient pas rester sans réponse.

"Nous appelons humblement le Ministère de l'Intérieur et la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration à se pencher sur cette problématique".

Les jeunes qui étaient mineurs en 2013 ne demandent pas qu'on leur accorde un privilège. Ils demandent simplement que leur situation actuelle de citoyens majeurs soit reconnue et qu'une voie légale leur permette d'obtenir leurs documents.

Une administration efficace n'est pas seulement celle qui applique les règles. C'est aussi celle qui sait trouver des solutions justes lorsque l'application rigide d'une ancienne situation produit une injustice dans le présent.