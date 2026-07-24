Gabon: Airtel Africa plc Résultats pour le trimestre clos le 30 juin 2026

23 juillet 2026-Des bases solides favorisent une croissance rentable et l'investissement dans les opportunités de croissance futures.

Points clés opérationnels

· Grâce à la mise en oeuvre soutenue de notre stratégie, nous avons dégagé une solide performance opérationnelle, avec une croissance accélérée de notre clientèle sur l'ensemble de nos activités. Notre clientèle totale a augmenté de 11,6 % pour atteindre 189 millions de clients, le nombre d'abonnés aux services de données ayant progressé de 15,5 % pour s'établir à 87,3 millions.

La consommation de données par client a poursuivi sa tendance à la hausse, passant de 7,8 Go à 10,6 Go par mois au cours de l'année écoulée, soit une augmentation de 56,3 % du trafic de données sur l'ensemble du réseau, qui s'est traduite par une croissance de 10,3 % du revenu moyen par utilisateur (ARPU) lié aux données à taux de change constant.

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Le taux de pénétration des smartphones a été le facteur clé de cette augmentation du trafic, ce taux ayant atteint 51,0 % alors que l'adoption numérique de nos services se poursuit.

· La valeur annuelle totale des transactions traitées sur notre plateforme Airtel Money a augmenté de 51,5 % pour atteindre plus de 245 milliards de dollars en monnaie de présentation, grâce à la croissance continue de notre clientèle, qui a atteint 56,5 millions de clients, en hausse de 23,3 %, et à un engagement accru.

Les efforts que nous avons déployés pour renforcer l'inclusion financière, par l'adoption accrue de nos services par nos clients, la diversification des cas d'utilisation et un écosystème plus solide en matière de paiements numériques, ont permis d'augmenter le taux d'utilisation et de favoriser la croissance continue du revenu moyen par utilisateur (ARPU), confortant ainsi le rôle croissant d'Airtel Money en tant que prestataire de confiance de services financiers numériques.

Résultats financiers

· Le chiffre d'affaires en monnaie de présentation a augmenté de 31,0 %, pour s'établir à 1 853 millions de dollars, sous l'effet d'une croissance à taux de change constant de 21,1 % et de facteurs macroéconomiques favorables qui ont soutenu les appréciations monétaires.

Tous les secteurs ont continué d'enregistrer une croissance à deux chiffres de leur chiffre d'affaires à taux de change constant, le chiffre d'affaires des services de téléphonie mobile ayant progressé de 19,1 % et celui des services d'argent mobile de 25,8 %.

Du côté des services de téléphonie mobile, les services téléphoniques enregistrent toujours une forte croissance à taux de change constant de 11,2 %, tandis que le chiffre d'affaires lié aux services de données a progressé de 27,2 %. En Afrique de l'Est et en Afrique francophone, le chiffre d'affaires à taux de change constant a progressé de 17,8 % et 18,0 % respectivement, tandis que celui du Nigeria a augmenté de 29,8 %, sous l'effet direct des ajustements tarifaires mis en oeuvre au quatrième trimestre 25.

· L'EBITDA à taux de change constant a progressé de 24,4 %, tandis que l'EBITDA exprimé en monnaie de présentation, s'est établi à 928 millions de dollars, soit une hausse de 36,6 %. Avec une marge d'EBITDA de 50,1 % au premier trimestre 27, en hausse de 206 points de base par rapport à la même période de l'année précédente, nous continuons de constater le succès de notre programme de réduction des coûts, malgré la récente hausse des coûts de l'énergie occasionnée par les événements géopolitiques.

· Le bénéfice après impôts atteint 198 millions de dollars, en hausse par rapport aux 156 millions de dollars enregistrés au cours de la période précédente. L'augmentation du bénéfice après impôts au cours de cette période s'explique par la hausse du résultat d'exploitation, en partie contrebalancée par des pertes liées aux produits dérivés et aux opérations de change qui s'élèvent à 6 millions de dollars, contre des gains de 22 millions de dollars enregistrés au cours de la période précédente.

Par ailleurs, le résultat après impôts a subi l'impact de la comptabilisation d'une charge financière exceptionnelle de 37 millions de dollars, suite à un accord de principe conclu au cours du trimestre concernant un litige commercial au sein de l'une des filiales du Groupe.

· Le BPA de base s'élève à 4,4 centimes, contre 3,4 centimes lors de la période précédente, du fait principalement de la hausse du résultat d'exploitation. Le BPA avant éléments exceptionnels est passé de 3,4 centimes à 5,4 centimes.

Allocation de capital

· L'accélération des investissements dans le réseau a généré des dépenses d'investissement de 389 millions de dollars, contre 121 millions de dollars au cours de la période précédente. Grâce à un rythme de déploiement soutenu, nous avons ouvert plus de 920 sites au cours de ce trimestre, ce qui constitue notre déploiement de sites le plus important jamais enregistré au cours d'un premier trimestre, tandis que nous avons poursuivi l'extension de notre réseau de fibre optique, qui atteint désormais 82 100 km.

Ce programme d'investissement accéléré vise à renforcer la qualité, les capacités et la couverture du réseau afin de nous donner les moyens de saisir les opportunités de croissance futures et d'améliorer l'expérience client.

· Le ratio d'endettement est passé de 2,2 à 1,7, tandis que le ratio d'endettement ajusté pour tenir compte des contrats de location s'est également amélioré, passant de 0,9 à 0,5 par rapport à la période précédente, grâce principalement à l'amélioration de l'EBITDA.

· Au cours de la période, le Conseil d'administration a approuvé un programme de rachat d'actions visant à racheter jusqu'à 1 % du capital social émis. Au 30 juin 2026, l'entreprise avait racheté environ 10,2 millions d'actions pour un montant total de 46,6 millions de dollars.

Sunil Taldar, Directeur général, à propos du bilan des opérations :

« Nous avons démarré cette année par une nouvelle performance encourageante. Notre attention constante à l'expérience client s'est traduite par une accélération de l'augmentation de notre clientèle dans tous les secteurs d'activité.

À mesure que nous poursuivons la numérisation de nos activités, nous simplifions les parcours clients, favorisons l'adoption du numérique et tirons parti des données et de l'intelligence artificielle pour améliorer la prestation de nos services et maintenir une croissance solide et durable.

Le taux de pénétration des smartphones a atteint 51,0 %, soit une hausse de 5,2 points de pourcentage par rapport à l'année dernière, ce qui témoigne des progrès constants en matière d'adoption numérique sur l'ensemble de nos marchés. Ce phénomène, soutenu par des investissements continus dans notre réseau, a entraîné une augmentation de 56,3 % du trafic de données, les clients adoptant de plus en plus nos solutions numériques sur l'ensemble de nos marchés.

Airtel Money poursuit ses efforts pour développer l'inclusion financière sur l'ensemble de ses marchés et ouvrir de nouveaux horizons de croissance. La valeur annuelle des transactions traitées, qui dépasse les 245 milliards de dollars, a augmenté de 51,5 %, ce qui témoigne du fort engagement au sein de l'écosystème, alors que la gamme de produits continue de s'étoffer et que l'adoption du numérique renforce l'expérience client.

Alors que nous entrons dans la prochaine étape de notre développement, nous sommes heureux de confirmer que nous avons choisi Londres comme marché privilégié pour l'introduction en bourse d'Airtel Money en 2026.

Nous avons la conviction qu'une introduction à la bourse de Londres nous permettra d'accéder à un large éventail d'investisseurs internationaux et nous aidera à soutenir notre ambition de valoriser à long terme l'une des plus importantes plateformes fintech d'Afrique.

Nous constatons encore que notre programme de réduction des coûts permet de maintenir la résilience de notre marge d'EBITDA, qui s'est établie à 50,1 % au cours du trimestre. La hausse des coûts de l'énergie liée aux récents événements géopolitiques devrait accentuer les pressions inflationnistes et peser sur les marges d'EBITDA à court terme ; nous continuerons toutefois à nous efforcer de compenser en partie ces effets tout au long de l'année.

Notre programme d'investissement accéléré se déroule comme prévu, les investissements ayant été avancés au premier trimestre, alors que nous investissons de manière proactive en anticipant la demande pour maintenir notre forte dynamique opérationnelle et saisir les opportunités de croissance offertes par la transformation numérique en cours en Afrique. »