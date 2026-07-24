Les administrations publiques de Mounana disposent désormais de nouveaux moyens pour mieux servir les populations.

Dans le cadre de son engagement pour le renforcement des services de proximité et en droite ligne avec la vision du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui prône le partage, la solidarité et l'égalité des chances, l'Honorable Député Rodrigue Bokoko a procédé ce mardi à une importante remise de dons à la Sous-préfecture, à la Mairie et à la Gendarmerie nationale de Mounana.

Des équipements pour une administration plus performante

Cette dotation vise à offrir aux agents de l'État des conditions de travail plus modernes et mieux adaptées. Bureaux, matériels informatiques, fournitures et autres équipements ont été remis afin d'améliorer la qualité du service public rendu aux usagers.

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Pour l'Honorable Bokoko, il s'agit d'inscrire l'administration locale dans une dynamique de modernisation fondée sur le professionnalisme, l'efficacité, la discipline et le sens élevé du devoir. L'objectif : rapprocher l'administration du citoyen et accélérer le traitement de ses besoins.

Une invitation à l'excellence et à la performance

En remettant ces équipements, le Député a appelé les responsables des administrations bénéficiaires à en faire un véritable levier de performance.

Il les a invités à cultiver la rigueur, le professionnalisme, la culture de l'excellence, l'esprit d'innovation et la recherche permanente de résultats dans l'exercice quotidien de leurs missions.

« Une administration mieux outillée doit se traduire par un service plus rapide, plus transparent et plus responsable envers les populations », a-t-il souligné.

Une vision pour le développement de Mounana

Au-delà de la dotation, cette action traduit la volonté de bâtir à Mounana une administration exemplaire, capable de relever les défis du développement local et de répondre avec célérité aux attentes des citoyens.

Accompagné de son épouse, l'Honorable Rodrigue Bokoko a également effectué une visite du chantier de réfection de la salle de l'état civil à la Mairie de Mounana. Les travaux, en pleine évolution, témoignent de la volonté des autorités de moderniser les infrastructures administratives.

Sur place, il s'est félicité du bon niveau d'avancement et a réaffirmé son attachement au suivi rigoureux des projets de développement engagés dans la commune.

Par cette initiative, l'Honorable Rodrigue Bokoko réaffirme sa conviction : une administration bien équipée et disposant d'infrastructures fonctionnelles constitue un pilier essentiel du développement durable de Mounana.