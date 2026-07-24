Cote d'Ivoire: Armée de l'Air - Un caporal décède lors d'un exercice de saut en parachute à Yamoussoukro

Le caporal Seri Godei Kévin, militaire de l'Armée de l'Air, a perdu la vie le mercredi 22 juillet 2026, à Yamoussoukro, au cours d'un exercice de saut en parachute. L'information a été rendue publique le jeudi 23 juillet par l'État-major général des Armées, dans un communiqué signé par le chef d'État-major général des Armées, le général d'armée Lassina Doumbia.

Selon le communiqué, le drame est survenu au cours d'un entraînement de parachutisme. Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas encore été précisées. L'État-major général des Armées indique qu'une enquête a été immédiatement ouverte afin d'en déterminer les causes.

« Une enquête a été immédiatement ouverte afin de déterminer les causes exactes de ce tragique accident », précise le communiqué.

En cette période de deuil, le chef d'État-major général des Armées a adressé ses condoléances à la famille du militaire disparu, à ses frères d'armes ainsi qu'à l'ensemble du personnel des Forces armées de Côte d'Ivoire.

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« En cette douloureuse circonstance, l'État-major général des Armées présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à ses frères d'armes et à l'ensemble du personnel des Forces armées de Côte d'Ivoire », conclut le communiqué.