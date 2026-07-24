Cote d'Ivoire: La Grande chancelière honoraire face au corps préfectoral de Jacqueville - « Nous voulons que le pays marche bien »

La Grande Chancelière honoraire de l'Ordre national, le Professeur Henriette Dagri-Diabaté, a reçu en audience, le mercredi 22 juillet 2026, le corps préfectoral du département de Jacqueville à son domicile de Cocody.

Conduite par le nouveau préfet du département de Jacqueville, Lago Digbeu Mathieu, la délégation est venue lui présenter ses civilités à la suite de sa nomination, intervenue à la faveur du dernier mouvement du corps préfectoral. Elle était composée de Ouattara Ninthia Gervais, secrétaire générale de la préfecture, de Traoré Mariame épouse Traoré, sous-préfète de Jacqueville, et de Tue-Bi Gahi Marcel, sous-préfet d'Atoutou.

Accueillant ses hôtes, la Grande Chancelière honoraire a placé cette rencontre sous le signe de l'engagement au service de la nation. « J'espère que ce que nous allons faire servira à la Côte d'Ivoire », a-t-elle déclaré d'entrée, avant de souhaiter la bienvenue à la délégation en ces termes : « Avant d'être la Grande Chancelière, je suis avant tout une maman. Vous êtes ici chez vous, à la maison. »

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Elle a assuré les membres du corps préfectoral de sa disponibilité à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. « À n'importe quel moment, je suis là. Je suis à votre disposition. Je suis là pour vous accueillir, pour recevoir vos conseils, pour donner des conseils et faire des suggestions », a-t-elle affirmé.

Insistant sur les exigences de la fonction publique et de la citoyenneté, le Professeur Henriette Dagri-Diabaté a rappelé que chacun devait accomplir sa mission dans le respect des lois et avec rigueur. « Nous voulons que la Côte d'Ivoire marche bien. Et si elle doit bien marcher, c'est qu'à notre niveau, nous devons faire ce que la loi nous demande, ce que la justice nous demande et ce que la citoyenneté nous impose. »

Elle a également réaffirmé son attachement à la paix : « Avant tout, nous voulons la paix. Nous voulons que notre pays soit un pays de paix, de repos et de stabilité. » Avant de conclure son adresse en ouvrant sa porte à ses visiteurs : « Ma porte est ouverte. Je suis contente que vous soyez là. Je me confie à vous. Je vous donne ma bénédiction. »

Prenant la parole à son tour, le préfet du département de Jacqueville, Lago Digbeu Mathieu, a expliqué que cette visite s'inscrivait dans le cadre de la prise de contact avec les principales personnalités du département après sa nomination.

« Lorsque vous êtes nommé à la tête d'une circonscription, il y a ce qu'on appelle la prise en main du département, qui permet de visiter tous les services placés sous votre autorité. En même temps, vous rendez visite aux leaders qui marquent le département », a-t-il indiqué.

Le préfet a souligné qu'après avoir rencontré les acteurs politiques, il lui paraissait naturel de venir saluer la Grande Chancelière honoraire, qu'il a qualifiée de « fille de Jacqueville et haut cadre de cette nation », afin de solliciter ses bénédictions pour la réussite de sa mission.

Il a également rappelé les liens personnels qui l'unissent au Professeur Henriette Dagri-Diabaté. « Elle a été notre professeur. Nous l'avons connue comme enseignante, puis comme Grande Chancelière de l'Ordre national, et aujourd'hui comme Grande Chancelière honoraire. Si vous servez dans la ville natale d'une telle personnalité, la première chose, c'est de courir pour venir la voir », a-t-il confié.

« C'est le Président de la République qui nous a nommés. Nous travaillons pour les hommes et avec les hommes, et tous les conseils que nous pouvons avoir de la Grande Chancelière sont d'une mine d'or », a-t-il déclaré.

Évoquant les échanges avec son hôte, Lago Digbeu Mathieu a indiqué que la délégation avait été reçue « en tant que fils » par celle qu'il considère comme une mère. « Nous sommes satisfaits des échanges que nous avons eus avec elle et nous sommes même rassurés. Mes collaborateurs et moi retournons dans notre circonscription très contents et satisfaits », a-t-il affirmé.

Le préfet a également précisé que le décret portant mouvement du corps préfectoral a été signé le 5 mars 2026 et publié le 10 mars 2026. Il a indiqué avoir pris officiellement fonction en qualité de préfet du département de Jacqueville le 30 avril 2026, avant de procéder à la passation de service des sous-préfets.