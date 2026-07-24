Cote d'Ivoire: Réformes de l'environnement des affaires - La Cgeci plaide pour une nouvelle génération de mesures en faveur de la compétitivité

La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) entend renforcer sa contribution à l'amélioration du climat des affaires. À travers la commission environnement des affaires et compétitivité, elle a présenté, le 23 juillet, à la Maison de l'entreprise, au Plateau, les résultats d'une étude consacrée à l'évaluation des réformes mises en oeuvre par le gouvernement entre 2012 et 2022 ainsi que les perspectives liées au Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

Ouvrant les travaux, la présidente de la commission, Roseline Baroan, a rappelé que la compétitivité est devenue un facteur déterminant dans le choix des investisseurs. « Les investisseurs ne choisissent plus seulement un marché. Ils choisissent un environnement marqué par des institutions efficaces, des règles stables et des procédures simplifiées », a-t-elle souligné.

Si elle reconnaît les progrès enregistrés depuis 2012 dans des domaines tels que la création d'entreprises, la fiscalité, la digitalisation des services publics ou encore la gouvernance économique, elle estime nécessaire de mesurer leur impact sur les entreprises. « L'ambition n'est pas seulement de mesurer le chemin parcouru, mais surtout d'identifier les réformes qu'il reste à conduire pour bâtir un environnement des affaires plus performant », a-t-elle insisté.

Le directeur exécutif adjoint de la Cgeci, Félix Yenan, a réaffirmé le rôle central du secteur privé dans la stratégie de développement du pays. « L'investissement privé est aujourd'hui le principal moteur de création de richesse, d'emplois et de transformation structurelle de notre économie. Cependant, investir est d'abord une affaire de confiance qui repose sur des règles claires et des institutions crédibles », a-t-il déclaré.

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Selon lui, les réformes les plus efficaces sont celles élaborées dans un dialogue permanent entre l'État et le secteur privé afin de répondre aux réalités du terrain.

Présentant les conclusions de l'étude, Deo-Gratias Abayomi, directeur d'études au cabinet Entrepreneurial solutions partners (Esp), a relevé que les réformes entreprises sont globalement pertinentes, mais que leur mise en oeuvre reste perfectible. « Les réformes sont bien conçues, mais leur opérationnalisation présente encore des défis », a-t-il résumé.

L'étude recommande notamment une digitalisation complète de la création d'entreprises, une meilleure interconnexion des administrations, le renforcement des plateformes numériques, la création de comités de suivi des réformes, le développement de nouveaux mécanismes de financement des Pme, l'amélioration du règlement des litiges commerciaux ainsi qu'une gouvernance plus transparente pour renforcer la confiance des investisseurs.

Au nom du ministère du Plan et du Développement, Traoré Salif, directeur de la planification, a, pour sa part, présenté les grandes orientations du Pnd 2026-2030. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les réformes structurelles en étroite concertation avec le secteur privé afin de soutenir une croissance inclusive et durable.