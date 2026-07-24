Cote d'Ivoire: Vie de couple - L'auteur sénégalais Paul Sédar Ndiaye sort 'L'Equilibre du Coeur'

« L'Équilibre du coeur », tel est le titre du premier roman de Paul Sédar Ndiaye, auteur sénégalais, paru le 14 février 2026 aux Éditions L'Harmattan. Il fait suite à son essai à succès intitulé Teranga : La Gestion de l'hospitalité, publié en 2025.

Dans un résumé transmis aux médias le jeudi 23 juillet 2026, l'auteur explore les zones d'ombre du mariage moderne dans son pays, entre ambitions contemporaines et silences hérités de la tradition.

Son récit s'inspire d'une maxime du philosophe sénégalais Kocc Barma Fall. Selon ce dernier, « il faut aimer la femme, mais se garder de lui faire confiance ». L'Équilibre du coeur ne cherche pas à en faire un slogan de méfiance, mais à interroger la manière dont cette parole ancienne se traduit dans la vie des couples d'aujourd'hui.

« Son adage n'est pas une invitation à la méfiance stérile, mais une invitation à l'équilibre. Cet équilibre repose sur l'abandon et la vigilance, la confiance et la lucidité, l'amour de l'autre et l'amour de soi. [...] L'équilibre du coeur n'est pas une faiblesse. C'est la plus haute forme de sagesse », peut-on d'ailleurs lire dans l'avant-propos.

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Le pardon et la résilience sont également mis en avant dans l'ouvrage. En effet, celui-ci analyse la difficile quête du pardon et la capacité d'un couple à se reconstruire après une période de tempête.

Paul Sédar Ndiaye est un écrivain, enseignant-chercheur et cadre dirigeant sénégalais. Depuis vingt-cinq ans, il mène une carrière à la croisée du management, de la recherche académique et de la création littéraire.