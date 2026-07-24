Cote d'Ivoire: Proximité du ministère de la Communication - La toute première direction départementale et le premier Comité local pour l'intégrité de l'information installés à Dabou

Dabou est le point de départ de la nouvelle dynamique de proximité du ministère de la Communication avec l'installation de la toute première direction départementale de la Communication et du Comité local pour l'intégrité de l'information.

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a procédé à cette double installation le jeudi 23 juillet 2026, au cours d'une cérémonie marquant également le lancement de la tournée nationale de mise en place des représentations déconcentrées du ministère. La rencontre a aussi servi de cadre d'échanges avec les acteurs locaux des médias.

En présence des autorités administratives, des élus locaux, des professionnels des médias et des représentants de la société civile, le ministre a souligné l'importance de cette initiative. « Cette région incarne parfaitement l'esprit de proximité que le gouvernement entend désormais imprimer à son action », a déclaré Amadou Coulibaly.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie a donc permis l'installation du directeur départemental de la Communication de Dabou en la personne d'Esso Serge, la mise en place du Comité local pour l'intégrité de l'information et une rencontre avec les médias de proximité, notamment les radios locales soutenues par l'Agence de soutien et de développement des médias (Asdm).

Selon le ministre, cette réforme traduit une nouvelle approche de l'action publique. « Le ministère de la Communication ne se contentera plus de parler depuis la capitale. Il s'installe désormais dans les territoires pour est au coeur des réalités locales », a-t-il affirmé. Et de préciser que les directions régionales et départementales de la Communication auront pour mission de relayer la politique gouvernementale, de suivre l'évolution de l'écosystème médiatique local, et de renforcer les liens entre l'administration et les communautés.

« Cette vision de gouvernance de proximité prévoit l'installation effective des représentants du ministère dans les 31 régions du pays ainsi que dans les départements. Trop longtemps la communication gouvernementale a pu paraître aux yeux de certains de nos concitoyens comme une réalité éloignée du terrain. Cette tournée que nous entamons aujourd'hui vient au contraire affirmer que le ministère ne se contentera plus de parler depuis Abidjan. Il s'installe désormais au coeur même des territoires et au plus près des populations », a soutenu le ministre Amadou Coulibaly.

Il a ajouté que les nouvelles directions contribueront aux côtés de l'administration territoriale à vulgariser et diffuser les messages de l'État dans un esprit de paix et de cohésion tout en faisant remonter les préoccupations des populations.

Renforcer la lutte contre la désinformation

L'autre temps fort de la cérémonie a été l'installation du Comité local pour l'intégrité de l'information (Cl2i) des Grands-Ponts, dans le cadre du programme national #EnLigneTousResponsables.

Face à la multiplication des fausses informations, des discours de haine, du cyberharcèlement et des manipulations sur les réseaux sociaux, le ministre de la Communication a indiqué que le gouvernement entend renforcer les mécanismes de prévention et de sensibilisation.

Amadou Coulibaly a rappelé que la première phase du programme lancée en août 2023, a permis de sensibiliser plus de 50 000 personnes dans une soixantaine de localités du pays.

Selon lui, le Cl2i se veut un espace de confiance réunissant diverses composantes de la société afin de promouvoir les bonnes pratiques numériques et de développer une culture de la vérification de l'information. « Il s'agit d'apprendre à vérifier avant de partager, à s'informer avant de juger et à construire ensemble une véritable culture de la responsabilité numérique », a-t-il expliqué.

Pour sa part, la directrice des nouveaux médias, Eveline Kodjo, a salué une réforme qu'elle considère comme un tournant majeur dans l'histoire de l'administration de la communication. Elle a invité le directeur départemental à accompagner les médias locaux, à promouvoir les politiques publiques et à travailler en synergie avec les autorités administratives et les collectivités territoriales. « J'appelle les membres du Cl2i à intensifier la campagne #EnLigneTousResponsables afin de sensibiliser davantage les populations, notamment les jeunes, à un usage responsable des plateformes numériques et à la lutte contre les fausses informations », a-t-elle exhorté.

Mme Amani Michelle Loboué, préfet de la région des Grands-Ponts, a salué l'initiative nationale de lutte contre la désinformation à travers la stratégie « En ligne, tous responsables ». Elle a exprimé sa gratitude au ministre pour avoir choisi les Grands-Ponts comme point de départ de la tournée d'installation des directeurs départementaux de la Communication.

Elle a également remercié le ministère pour la dotation en équipements destinés au Comité local pour l'intégrité de l'information de Dabou, avant de réaffirmer l'engagement des autorités locales à utiliser efficacement ces moyens pour combattre la désinformation et servir les populations.

Les Comités locaux pour l'intégrité de l'information regroupent des représentants de l'administration territoriale, notamment les préfets de région ou leurs représentants qui en assurent la présidence, des représentants du ministère de la Communication, des représentants du ministère en charge de la Cohésion nationale, des acteurs des médias tels que la Rti, l'Aip et l'Union des radios de proximité, ainsi que des représentants de la société civile, notamment le Conseil national de la jeunesse et les comités d'alphabétisation.