Ile Maurice: Cap sur la consultation publique

Examiner la cohérence des orientations proposées, relever les éventuelles incohérences, identifier les lacunes, renforcer les éléments nécessitant davantage d'appui et s'assurer que le projet de Vision 2050 reflète fidèlement les aspirations. Tel était l'objectif de l'atelier de validation organisé hier par le ministère des Services financiers et de la planification économique au sir Harilall Vaghjee Hall, à Port-Louis. Cette étape ouvre désormais la voie à une consultation publique, au cours de laquelle la population sera invitée à formuler ses observations et ses propositions avant la finalisation du document.

L'atelier s'inscrit dans la continuité du processus de consultation lancé en décembre 2025. Depuis janvier, 13 consultations régionales ont été organisées à travers le pays, réunissant plus de 1 000 participants, dont des opérateurs économiques, des planteurs, des pêcheurs, des commerçants, des enseignants, des jeunes, des étudiants, des associations de femmes, des personnes âgées et des représentants syndicaux.

À l'horizon 2050, le projet de Vision 2050 ambitionne de faire de Maurice une nation insulaire prospère, inclusive, innovante et résiliente, reposant sur une répartition équitable des opportunités, des institutions solides et la préservation de son environnement pour les générations futures. Cette ambition s'articule autour de sept piliers fondamentaux. Parmi les grandes orientations figurent notamment le bien-être de la population, la création d'emplois de qualité et le développement des talents grâce à la connaissance et à l'innovation.

Le projet met également l'accent sur une croissance durable, fondée sur la protection de l'environnement, le renforcement de la sécurité des communautés à travers des institutions efficaces et transparentes, ainsi qu'une plus grande autosuffisance dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'eau et l'alimentation. Maurice entend également consolider son rôle de partenaire économique de confiance auprès des marchés africains et internationaux, en s'appuyant sur ses connexions régionales.

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Intervenant à l'ouverture des travaux, la ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun, a insisté sur la nécessité de se doter d'une vision à long terme. Selon elle, le pays ne peut se contenter de répondre aux urgences quotidiennes sans anticiper les défis des prochaines décennies. Elle a souligné qu'il est essentiel de définir dès aujourd'hui le modèle d'économie et de société que Maurice souhaite construire à l'horizon 2050.

La ministre a estimé que plusieurs enjeux majeurs, notamment l'approvisionnement en eau, la sécurité énergétique, l'évolution démographique et la soutenabilité du système de pension, étaient connus depuis de nombreuses années et que l'absence de planification à long terme avait contribué à transformer ces défis en crises auxquelles le pays est aujourd'hui confronté.

Le document présenté lors de l'atelier ne représentait qu'une partie du travail entrepris depuis six mois. En parallèle, un Plan national de développement est en cours d'élaboration afin de traduire cette vision en actions concrètes. Certaines propositions formulées lors des consultations n'ont pas été intégrées, non parce qu'elles ont été écartées, mais parce qu'elles relèvent de ce futur plan de développement.

À l'issue de cette phase de validation, le projet de Vision 2050 sera soumis à une consultation publique, permettant à la population de faire part de ses observations. La version finale devrait ensuite être présentée à la fin du mois d'août. La ministre a toutefois souligné que l'enjeu ne se limite pas à l'adoption du document, mais réside surtout dans sa mise en oeuvre, afin que cette vision se traduise par des actions concrètes.