Ile Maurice: Rodrigues prépare son développement de demain

La consultation régionale consacrée au projet Vision 2050 a été officiellement lancée le lundi 20 juillet à Rodrigues. Elle a réuni une soixantaine de représentants issus de différents secteurs afin d'identifier les priorités stratégiques nécessaires au développement de l'île à long terme. Parmi les principaux enjeux évoqués figurent l'accès à l'eau, à des soins de santé de qualité, à l'éducation, à l'emploi, à la sécurité alimentaire, à la protection de l'environnement et à la résilience face au changement climatique.

Le commissaire Franceau Grandcourt a insisté sur l'importance du dialogue dans l'élaboration d'une stratégie de développement socio-économique durable pour Rodrigues à l'horizon 2050. Les participants ont ainsi travaillé à la définition d'une approche équilibrée, visant à préserver les ressources naturelles de l'île tout en répondant aux besoins immédiats de la population.

Le chef-commissaire adjoint Johnson Roussety a, pour sa part, souligné la nécessité d'un partenariat renforcé entre le gouvernement central et l'Assemblée régionale afin d'assurer une meilleure cohérence entre les plans de développement nationaux et les réalités locales. Selon lui, cette collaboration permettra à la population rodriguaise de mieux anticiper son avenir et de faire émerger des solutions adaptées aux besoins spécifiques de l'île.

La ministre des Services financiers, Jyoti Jeetun, a rappelé que Rodrigues, en raison de ses particularités, nécessite une attention particulière. Elle a souligné que «la gouvernance doit non seulement résoudre les défis présents, mais aussi anticiper et tracer une voie vers une vie prospère pour les générations futures sur l'île». Elle a également insisté sur l'importance de bâtir une société inclusive et de laisser un héritage positif aux générations futures.

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De son côté, Maxwell André, président de la Government Services Employees Association, a salué une initiative «très louable». Il a estimé qu'il est essentiel de mieux comprendre les attentes futures de la population afin de définir les stratégies permettant d'atteindre les objectifs fixés. Au cours des travaux, les participants, répartis en quatre groupes, ont notamment insisté sur la nécessité de professionnaliser le secteur agricole afin de renforcer la sécurité alimentaire de Rodrigues. Parmi les pistes avancées figurent la mise en place d'un plan d'adaptation à long terme et une gestion plus efficace des ressources disponibles.

Les discussions ont également porté sur les effets du changement climatique, considéré comme un élément transversal devant être intégré à l'ensemble des projets futurs. L'augmentation de l'utilisation des panneaux photovoltaïques a aussi été évoquée afin de mieux exploiter le potentiel solaire de l'île et de renforcer son autonomie énergétique.

Les consultations se sont poursuivies les mardi 21 et mercredi 22 juillet. Dhanraj Conhye, secrétaire permanent au ministère des Services financiers, a exprimé sa satisfaction quant aux propositions formulées au cours des échanges, qualifiant les discussions d'intenses et riches en enseignements. Plusieurs thématiques ont été abordées, faisant émerger des pistes innovantes pour un développement durable et permettant d'élaborer des feuilles de route réalistes et adaptables.

Un rapport préliminaire sur le projet Vision 2050, comprenant un chapitre consacré à Rodrigues, devrait être validé puis finalisé en vue d'une publication prévue au début du mois de septembre.