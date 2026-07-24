Ile Maurice: Julien Marinozzi nommé «General Manager»

24 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

Le Château de Bel Ombre a nommé Julien Marinozzi au poste de General Manager. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans la gastronomie et l'hôtellerie haut de gamme, il a évolué au sein de plusieurs établissements en France, en Suisse et au Royaume-Uni, dont certains distingués par le Guide Michelin.

Il a débuté sa carrière en 1999 dans un restaurant étoilé au Guide Michelin et membre de Relais & Châteaux, en France, avant de se tourner progressivement vers des fonctions de management. Son parcours l'a notamment conduit à Londres, où il a dirigé plusieurs restaurants gastronomiques, dont l'un a obtenu une deuxième étoile Michelin un an et demi après son arrivée.

Après une expérience à La Réunion, où il s'est installé après le Brexit, Julien Marinozzi rejoint aujourd'hui le Château de Bel Ombre. Dans ses nouvelles fonctions, il entend notamment travailler sur la gestion des équipes, la valorisation des produits locaux et le développement de l'offre gastronomique de l'établissement.

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