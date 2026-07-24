Ile Maurice: La police s'oppose à la libération de Farhaaz Emrith

Farhaaz Emrith, 34 ans, chauffeur domicilié à Mosque Road, 7e-Mile, Triolet, a comparu ce vendredi devant la cour de Pamplemousses sous une charge provisoire de « conspiracy to traffic in dangerous drugs». Le prévenu est lié à une affaire de trafic de drogue traitée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rose-Belle dans laquelle deux suspects, dont un élément du VIPSU présidentiel, ont été arrêtés. Traduit devant la cour de Pamplemousses ce vendredi, Farhaaz Emrith a été formellement inculpé. Une demande de libération sous caution a été soumise par la défense, mais la police s'y est fermement opposée, invoquant les besoins de l'enquête en cours. Emrith a été reconduit en cellule policière, où il attendra sa prochaine comparution.

L'affaire remonte au jeudi 23 juillet, lorsque l'ADSU Grand-Baie, a effectué une perquisition au domicile de Farhaaz Emrith, muni d'un mandat de perquisition dûment signé. L'opération, menée en présence du suspect est lié à une affaire de possession de cocaïne à des fins de vente, assortie d'une présomption de trafic.

Selon le procès-verbal, aucune drogue ni objet incriminant n'a été retrouvé et aucun dégât n'a été causé à la propriété. Une déposition a néanmoins été recueillie auprès du suspect, qui a par la suite été arrêté en connexion avec cette affaire et remis à l'ADSU de Rose-Belle pour la suite de l'enquête.