Congo-Kinshasa: A l'entame de la deuxième année du projet - Le Rotary passe à la vitesse supérieure dans la mise en oeuvre du RHCC !

Le Rotary a réuni, ce jeudi 23 juillet 2026, au Pullman Hôtel de Kinshasa, les membres du comité de pilotage (COPIL) de son ambitieux projet « Le Défi du Rotary pour les Communautés en Bonne Santé » (RHCC).

Une rencontre stratégique, à la fois bilan et projection, qui marque un tournant dans la mise en oeuvre de cette initiative de grande envergure dédiée au renforcement des systèmes de santé communautaire en République Démocratique du Congo. Financé conjointement par la Fondation Rotary, la Fondation Bill & Melinda Gates et World Vision, le projet RHCC s'inscrit dans une dynamique multisectorielle et multinationale. Son objectif est d'améliorer durablement l'accès aux soins essentiels et réduire la mortalité infantile en Afrique subsaharienne, avec un accent particulier sur la RDC.

Dès l'ouverture des travaux, le ton a été donné par le Responsable national du RHCC, Gaston Mutamba, qui a insisté sur le rôle central du comité de pilotage dans la gouvernance du projet :

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« Votre présence ici témoigne de l'intérêt que vous accordez pour le renforcement des soins de santé communautaire en RDC. Le comité de pilotage joue un rôle essentiel dans la gouvernance du projet RHCC. Il constitue un espace de concertation entre le ministère de la Santé, le Rotary, les partenaires de mise en oeuvre, notamment World Vision et PATH, afin de définir les orientations stratégiques, de suivre efficacement les résultats et de prendre des décisions concertées au service du projet. »

Dans son discours, il a également salué l'engagement des parties prenantes :

« Je tiens à exprimer notre profonde gratitude au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale pour son leadership et son appui constant, ainsi qu'à tous nos partenaires. Je remercie également les membres du Rotary, dont l'engagement quotidien contribue au succès de cette initiative... Cette présence traduit l'importance que le gouvernement accorde au renforcement des soins de santé communautaire et à la collaboration avec des partenaires techniques et financiers afin d'améliorer l'accès des populations aux soins de santé essentiels », s'est exprimé Gaston Mutamba.

Prenant la parole pour lancer officiellement les travaux, le Dr Héritier Mukoma, représentant du Secrétaire général à la Santé, a appelé à une mobilisation accrue autour des objectifs du projet :

« Le projet RHCC constitue une initiative majeure, puissante, pour renforcer les soins de santé communautaire dans la province du Kasaï. Après une première année marquée par des résultats encourageants, mais aussi par des défis opérationnels, cette rencontre représente une étape importante pour apprécier les progrès réalisés, tirer les leçons apprises et définir les orientations stratégiques de la deuxième année. »

Et d'ajouter, dans un appel à la responsabilité collective :

« J'invite chacun d'entre vous à contribuer activement aux discussions dans un esprit de collaboration, de transparence et de responsabilité, afin que les décisions qui seront prises renforcent durablement l'impact de cette initiative au bénéfice des populations congolaises. »

Au coeur des échanges, la présentation du rapport de la première année du projet par le Dr Bob Hibrahim de World Vision a permis de mettre en lumière des avancées significatives. Parmi celles-ci figurent notamment le recentrage stratégique du projet dans la province du Kasaï, en réponse au contexte sécuritaire à l'Est du pays, la formation progressive des relais communautaires dans 14 zones de santé, ainsi que l'équipement et la dotation des sites de soins communautaires.

Mais au-delà du bilan, les regards étaient tournés vers l'avenir. Le plan de travail du premier semestre de la deuxième année a été présenté, avec des priorités clairement définies : renforcement du mentorat et du coaching dans les zones de santé, amélioration de l'accès aux services de dépistage et de traitement des maladies infantiles majeures telles que le paludisme, la diarrhée et la pneumonie, ainsi que l'ambition d'atteindre une couverture totale des besoins en sites de soins communautaires d'ici 2027.

Ces propositions ont suscité des échanges nourris entre les participants, débouchant sur une série de recommandations structurantes. Parmi celles-ci, l'extension du projet à de nouvelles zones de santé, la mise en valeur des leçons apprises, un suivi rigoureux de l'évolution de la mortalité, une transparence accrue sur les aspects financiers, ainsi que l'intégration d'outils numériques, notamment la dotation en téléphones mobiles pour améliorer la transmission des données sanitaires.

La réunion s'est ainsi achevée sur une note de convergence et d'engagement renouvelé. Pour les acteurs impliqués, le défi reste immense, mais les bases posées au cours de cette première année offrent des perspectives réelles d'impact. À travers le RHCC, le Rotary et ses partenaires entendent inscrire leur action dans la durée.