Congo-Kinshasa: Ebola - Judith Suminwa appelle à renforcer le dépistage dans la riposte !

La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka séjourne, depuis jeudi à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, dans le cadre d'une mission conjointe de haut niveau dans l'espace Grande Orientale visant à renforcer la riposte contre la maladie à virus Ebola (MVE).

Dès son arrivée, accueillie par un comité restreint conduit par le Vice-gouverneur de province, Didier Lomoyo, la Cheffe du Gouvernement a présidé une réunion consacrée à l'évolution de l'épidémie avec les représentants de CDC USA, d'Africa CDC, du Système des Nations Unies ainsi que de la Division provinciale de la santé. Les échanges ont porté sur la coordination des interventions, le financement des actions prioritaires et le renforcement des capacités sanitaires dans les provinces touchées.

Au cours d'un point de presse qui s'en est suivi, Judith Suminwa Tuluka a annoncé que le Gouvernement congolais avait déjà débloqué 50 millions de dollars américains pour soutenir la riposte sur l'ensemble du territoire national. « Le Gouvernement a débloqué 50 millions USD pour la riposte sur l'ensemble du pays. Les partenaires ont mobilisé plus ou moins 1 milliard USD. Le travail qui est en train de se faire, c'est de s'assurer de l'adéquation entre les priorités et les décaissements qui sont en train d'être menés », a-t-elle déclaré.

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S'agissant de la province de la Tshopo, la Première Ministre a insisté sur la nécessité de rendre rapidement opérationnel le nouveau laboratoire provincial, dont l'inauguration est prévue d'ici une semaine. « Cela va permettre d'assurer que toutes les analyses sur les cas d'Ebola soient réalisées au niveau de Kisangani sans dépendre de l'INRB Kinshasa », a-t-elle expliqué. La Cheffe du Gouvernement a également mis l'accent sur le renforcement de l'engagement communautaire, considéré comme un levier essentiel pour détecter précocement les cas suspects.

« Nous allons renforcer les formations des relais communautaires pour détecter les cas le plus rapidement possible. C'est pour éviter que les symptômes soient détectés en retard », a-t-elle indiqué. Évoquant la recherche scientifique, Judith Suminwa Tuluka a rassuré que les travaux sur un vaccin adapté à la nouvelle variante du virus progressent sous la coordination du professeur Jean-Jacques Muyembe.

La Première Ministre a, par ailleurs, appelé la population à ne pas céder à la panique face à l'augmentation du nombre de cas, estimant que cette évolution traduit une meilleure sensibilisation des communautés. « Avoir plus de cas d'Ebola ne signifie pas la catastrophe. Au contraire, le fait d'avoir plus de cas veut dire que la sensibilisation marche et que les personnes atteintes arrivent rapidement dans les centres de santé.

Plus les gens arriveront tôt et moins on aura de décès, parce qu'on pourra les prendre en charge le plus rapidement possible », a-t-elle souligné, avant d'insister sur l'importance du dépistage précoce après tout contact à risque. Avant de quitter Kisangani, Judith Suminwa Tuluka a visité le laboratoire provincial de santé publique où sont réalisées les analyses liées à Ebola, à la Mpox et à la Covid-19.

Elle a, par ailleurs, annoncé la mise en service prochaine du nouveau laboratoire de référence qui permettra de renforcer l'autonomie de la province en matière d'analyses biologiques. La Première Ministre a ensuite poursuivi sa mission en Ituri, épicentre actuel de l'épidémie, où elle est arrivée en début de soirée. À travers cette mission, la Première Ministre donne un coup d'accélération et renforce la coordination de la riposte. Le Gouvernement entend être au plus près des communautés touchées ainsi que des équipes soignantes et de l'ensemble des acteurs mobilisés dans la riposte.

Aussi, la Première Ministre a tenu à exprimer sa gratitude et son soutien au personnel de la riposte tout en reconnaissant la valeur de leur engagement, leur dévouement et leur courage aux côtés des malades, souvent dans des conditions difficiles, pour contenir la propagation de l'épidémie et sauver des vies. La province de la Tshopo enregistre à ce jour 5 cas, dont deux personnes décédées en provenance de l'Ituri.