Congo-Kinshasa: Directive claire adressée au DG Ted Beleshayi, Félix Tshisekedi - « Appliquez la loi sur la sous-traitance jusqu'au bout ! »

24 Juillet 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Dans la soirée d'hier jeudi 23 juillet 2026, à la Cité de l'Union Africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat, a accordé une audience à M. Juan Ted Beleshayi Kasanda, Directeur Général de l'Autorité de Régulation de la sous-traitance dans le Secteur Privé (ARSP), récemment nommé par Ordonnance présidentielle.

En effet, il s'agit de la première audience officielle depuis sa nomination. Dans son échange, le Président Tshisekedi a adressé un message clair, celui de l'application sans équivoque de la loi sur la sous-traitance.

Pour le Chef de l'État, cette loi n'est pas négociable. Elle est l'arme pour promouvoir le contenu local et créer un entrepreneuriat congolais solide.

Les instructions sont fermes : appliquer la loi avec rigueur, sans complaisance ni compromis.

Sans surprise, les sources proches du DG Beleshayi ont laissé entendre que ce dernier s'aligne. « Il fait de l'application stricte de cette législation sa priorité. Objectif : transformer la sous-traitance en moteur de création de richesses pour les Congolais, faire naître une classe moyenne forte et booster l'économie nationale. Le signal est donné : place aux entrepreneurs congolais », ont-ils précisé.

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