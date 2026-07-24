Maroc: La plage de Bouznika hisse le Pavillon Bleu pour la 20e année consécutive

La plage de Bouznika a hissé, jeudi à la plage de Bouznika, le Pavillon Bleu pour la 20e année consécutive, une distinction internationale qui vient consacrer les efforts déployés par l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE), en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement et les différents acteurs locaux, en faveur de la préservation du littoral et de la promotion du développement durable.

La cérémonie officielle de hissage de ce label écologique, dont la thématique de cette année est axée sur la lutte contre les déchets plastiques dans les mers et océans, s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de Benslimane, El Hassan Boukouta, de représentants de la commune de Bouznika, de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, de la société civile ainsi que des responsables de l'ONEE.

Attribué par la Fondation pour l'Éducation à l'Environnement (FEE), le Pavillon Bleu constitue une référence internationale en matière de qualité environnementale des sites balnéaires. Son obtention repose sur le respect de critères exigeants relatifs notamment à la qualité des eaux de baignade, à l'hygiène, à la sécurité, à la gestion environnementale et aux actions de sensibilisation en faveur du développement durable.

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Dans une déclaration à la MAP, Hamza Kabbaj, Executive Manager Partenariats et Coopération internationale à la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, a souligné que le maintien du Pavillon Bleu à la plage de Bouznika pour la 20e année consécutive reflète la mobilisation continue de l'ensemble des partenaires et la qualité des efforts consentis tout au long de l'année pour répondre aux standards internationaux du label.

Il a relevé que cette distinction récompense une démarche intégrée reposant sur l'amélioration permanente des infrastructures, la préservation de la qualité environnementale du site ainsi que la sensibilisation des estivants.

De son côté, Wafaa Hafid, cheffe du service Communication de proximité à l'ONEE, a indiqué que l'Office a mobilisé un programme d'actions ambitieux afin de garantir le respect des critères du Pavillon Bleu et d'offrir aux estivants les meilleures conditions d'accueil, de sécurité et de confort.

Elle a précisé que ce programme comprend notamment l'aménagement et l'entretien des infrastructures de la plage, la mise à disposition de blocs sanitaires, de centres de premiers soins, de douches, de fontaines ainsi que d'équipements adaptés aux personnes à besoins spécifiques, dans le cadre de la politique d'inclusion menée par l'Office.

Mme Hafid a également mis en avant les efforts consentis en matière de propreté quotidienne de la plage, de tri sélectif des déchets, de suivi renforcé de la qualité des eaux de baignade et de curage de l'oued Saikouk, parallèlement à un vaste programme de sensibilisation environnementale destiné aux estivants, notamment aux enfants et aux jeunes.

Elle a ajouté que le programme comprend également des campagnes de sensibilisation sur la pollution plastique, des ateliers de tri et de recyclage, des activités pédagogiques, des supports numériques interactifs, ainsi que des animations culturelles, artistiques et sportives organisées au village pédagogique de l'ONEE, avec un accent particulier sur la préservation des ressources en eau et des écosystèmes marins.

Pour garantir les critères d'attribution du label « Pavillon Bleu » et contribuer au bien-être des estivants durant la période d'estivage, l'ONEE met en place au courant de l'été 2026 un important programme au niveau de la plage de Bouznika.

Sur le plan de l'aménagement et de l'entretien des installations, l'Office a doté la plage de blocs sanitaires, de locaux d'animation, de centres de premiers soins, de douches à ciel-ouvert et de bornes fontaines. Également et dans une démarche d'inclusion et de citoyenneté, une attention particulière a été accordée aux personnes à besoins spécifiques, par la mise en place d'équipements adaptés (Accès, pagodes, tables, parasols... etc).

En ce qui concerne la signalétique, il a été procédé à l'installation au niveau de la plage de Bouznika de panneaux de sensibilisation et de plaques signalétiques d'orientation en particulier pour les personnes à besoins spécifiques, ainsi qu'un écran géant et une borne interactive afin de mettre à la disposition des estivants des outils digitaux de sensibilisation et un affichage dynamique.

De même, l'ONEE assure le nettoyage quotidien de la plage et de son environnement, la fourniture des bacs à tri sélectif placés tout le long de la plage ainsi que le curage de l'Oued Saikouk.

L'Office accorde également une attention particulière au contrôle de la qualité des eaux de baignade de la plage de Bouznika en renforçant le contrôle de ces eaux pendant toute la période estivale.

Dans le domaine de la sensibilisation et de l'éducation au développement durable, l'Office met en oeuvre un riche programme de sensibilisation à la protection des océans contre la pollution plastique ayant pour objectif de sensibiliser les estivants à l'importance de la protection de l'environnement et leur inculquer les comportements écologiquement responsables.

Ce programme comprend notamment la diffusion de messages de sensibilisation sur la radio plage, des campagnes de collecte des déchets au niveau de la plage, des ateliers de tri sélectif et de recyclage des déchets, des tables rondes et exposés éducatifs en relation avec l'environnement...etc. Aussi, l'ONEE mène un programme de sensibilisation à l'économie de l'eau au profit des estivants de la plage de Bouznika pour les sensibiliser à l'utilisation rationnelle de l'eau et à la préservation des ressources en eau contre la pollution et le gaspillage.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme, l'ONEE met à la disposition des estivants un ensemble de supports pédagogiques destinés particulièrement aux enfants et aux jeunes, comprenant des guides éducatifs, des livrets thématiques, des affiches de sensibilisation, des jeux pédagogiques, ainsi que des supports interactifs expliquant les effets des déchets plastiques sur les écosystèmes marins et la biodiversité.

Par ailleurs, et afin de diversifier les outils de sensibilisation, l'Office met en place au niveau du Centre d'Éducation à l'Environnement de l'ONEE à la plage de Bouznika, des tablettes numériques donnant accès à des contenus multimédias consacrés à la protection des mers et des océans, ainsi que des microscopes permettant d'observer et de découvrir la biodiversité marine et de comprendre les impacts de la pollution plastique sur les milieux aquatiques, favorisant ainsi l'adoption de comportements écoresponsables en faveur de la préservation du littoral et des ressources en eau.

En parallèle, l'ONEE assure quotidiennement un programme de divertissement au niveau du village pédagogique de l'ONEE à la plage de Bouznika comportant des jeux collectifs, des ateliers de peinture et de sculpture sur sable, des compétitions sportives (sports nautiques et sports sur sable) et des pièces théâtrales sur des thématiques environnementales.

L'engagement de l'ONEE dans le programme national « Plages Propres » s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Office visant la préservation de l'environnement et la contribution au développement durable de notre pays. Cet engagement a été couronné par l'attribution à l'Office de plusieurs Trophées pour la plage de Bouznika : « Trophée Lalla Hasnaa Littoral Durable en 2022, 2018 et 2016 », « Trophée de l'initiative en 2011, 2009 et 2007 » et « Trophée de l'innovation en 2008 et 2003 ».