Tunisie: L'opposant Rached Ghannouchi dans un état « critique » selon ses avocats

Les avocats de Rached Ghannouchi, figure de l'opposition tunisienne en prison, ont déclaré que son état de santé était « critique » jeudi, après avoir appris qu'il s'était évanoui et se trouvait en état d'épuisement, privé des visites de sa famille.

Le chef du parti islamiste Ennahdha, âgé de 85 ans, avait été condamné dans plusieurs affaires à des dizaines d'années de prison ainsi qu'à la perpétuité, notamment pour complot contre l'Etat.

« La défense du professeur Rached Ghannouchi exprime sa profonde inquiétude face à la grave détérioration de son état de santé », ont déclaré ses avocats.

« Malgré son état critique, les autorités ont refusé toute visite à notre client de la part de ses avocats ou de sa famille, en violation flagrante de la loi et des droits fondamentaux des prisonniers », ont-ils ajouté.

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M. Ghannouchi avait été arrêté en 2023 puis condamné à plus de 40 ans de prison en plusieurs fois, notamment pour « complot contre la sûreté de l'Etat ».

Dans une autre affaire, il avait été condamné le mois dernier à la perpétuité et à 30 ans de prison, accusé d'avoir monté un « appareil sécuritaire secret » au service d'Ennahdha, parti islamiste qui a dominé la vie politique tunisienne pendant plus d'une décennie à partir de 2011.

Rached Ghannouchi était président du Parlement lors du coup de force du président Kais Saied le 25 juillet 2021, par lequel ce dernier s'est octroyé les pleins pouvoirs.

Depuis, opposition et société civile déplorent un recul des droits et libertés dans le pays, qui fut le berceau du Printemps arabe en 2011.