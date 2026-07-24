Ethiopie: Les bénévoles expriment une profonde fierté civique en apportant leur soutien à la conférence sur le dialogue national

Addis Ababa — Des bénévoles venus de toute l'Éthiopie ont exprimé une profonde fierté civique à l'idée de participer à la Conférence nationale de dialogue, événement marquant pour le pays, qualifiant leur participation de contribution significative à la construction de l'avenir de la nation.

Cette Conférence nationale de dialogue historique a été officiellement inaugurée le 15 juillet 2026 au Centre international des congrès d'Addis-Abeba, en présence du Premier ministre Abiy Ahmed.

La conférence vise à relever les défis nationaux de longue date de l'Éthiopie par le biais d'un dialogue inclusif et de la recherche d'un consensus, dans le but de jeter les bases durables de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale.

Alors que des délégués issus d'horizons divers prennent part aux délibérations, des centaines de jeunes bénévoles jouent un rôle essentiel pour assurer le bon déroulement de la conférence.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ils assurent les services de protocole, gèrent les points d'information, coordonnent la logistique, assistent les délégués et assurent l'accueil tout au long de l'événement.

L'un des bénévoles, Yohannes Girma, a déclaré que participer à une initiative d'une telle importance nationale était une source d'immense fierté.

« Cela me procure une grande satisfaction de contribuer à l'avenir de mon pays. Au lieu de nous demander ce que le pays peut faire pour nous, nous devrions nous demander ce que nous pouvons faire pour notre pays. C'est là le véritable esprit du bénévolat », a-t-il déclaré.

Yohannes a ajouté que le bénévolat est l'une des plus hautes expressions du patriotisme et de la responsabilité civique.

Une autre bénévole, Mekdes Mezgebu, a déclaré que le bénévolat reflétait la compassion, la solidarité et l'engagement au service de la société.

« C'est un grand honneur de soutenir ce processus national historique. Nous aidons les délégués, y compris ceux qui ont des besoins particuliers, en leur fournissant des conseils et en veillant à ce que la conférence se déroule sans encombre », a-t-elle déclaré.

Ahmed Alewu, un bénévole originaire de la région d'Afar, a quant à lui déclaré que sa participation à la conférence lui avait donné un profond sentiment de responsabilité nationale.

« C'est un honneur de prendre part à un processus qui vise à instaurer la confiance entre les Éthiopiens et à définir une vision commune pour l'avenir du pays. Je suis convaincu que le dialogue national apportera une contribution significative à une paix durable et à l'unité nationale », a-t-il déclaré.

Les volontaires ont convenu que participer à la Conférence de dialogue national constituait une opportunité unique et une contribution durable à un processus qui, selon eux, contribuera à façonner l'avenir de l'Éthiopie pour les générations à venir.