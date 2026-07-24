Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi approuve le Plan stratégique 2026-2028 de l'Inspection générale des finances

L'Inspection générale des finances (IGF) peut passer à la mise en oeuvre de son Plan stratégique triennal (2026-2028), après son approbation, jeudi 23 juillet, par le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

« Le plan stratégique exige essentiellement à passer du contrôle manuel, du contrôle ponctuel, du contrôle un peu policier à un contrôle digitalisé, à un contrôle beaucoup plus intelligent, un contrôle qui est permanent en temps réel, à un contrôle qui consacre une surveillance globale et permanente de tous les flux financiers qui circulent dans le pays, pour un meilleur contrôle », a expliqué l'Inspecteur général des finances, chef de service de l'Inspection générale des finances, Christophe Bitasimwa Bahii, a l'issue de l'audience lui accordée par le chef de l'Etat.

Il dit avoir expliqué au chef de l'État la nouvelle vision de l'IGF, qui tient à être un organe d'intelligence au service de la transformation de la gouvernance publique. Il est donc question d'anticiper les risques et améliorer la gestion publique, avec une nouvelle vision axée sur la digitalisation du contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo.

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« C'est possible, nous allons y arriver, ça parait un rêve ou une ambition exagérée, mais c'est la voix obligée, nous allons y arriver », a martelé Christophe Bitasimwa, soulignant l'engagement du Président de la République à s'investir pour la réalisation de ce plan.