Gabon: Rencontre avec le Maire du 2e arrondissement de Lambaréné' Joan Ebaye

Moi, Joan Ebaye, en ma qualité de Président de l'Association des Jeunes Solidaires et Dynamiques de Lambaréné, j'ai entamé une tournée de rencontres avec les autorités locales. Cette première étape m'a conduit ce mercredi 22 Juillet 2026 à la mairie du 2e arrondissement, où j'ai été chaleureusement reçu par Monsieur Jean Djembi Maganga, Maire du 2e arrondissement .

Cette rencontre avait pour principal objectif de présenter l'initiative « Un Jeune, Une Activité », un projet destiné à promouvoir l'entrepreneuriat, l'autonomisation et l'insertion socio-économique des jeunes de notre commune.

Les échanges ont été très fructueux. J'ai rencontré un Maire attentif, à l'écoute des préoccupations de la jeunesse et qui a exprimé sa volonté d'accompagner et de soutenir cette belle initiative.

À l'issue de cette audience, j'ai eu l'honneur de remettre symboliquement à Monsieur le Maire un t-shirt portant notre message citoyen : « Lambaréné, pour ma commune, je m'engage. »

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À travers ce geste, je réaffirme mon engagement en faveur du développement de notre commune et de sa jeunesse.

Au nom du Bureau exécutif de l'Association des Jeunes Solidaires et Dynamiques de Lambaréné, j'adresse mes sincères remerciements à Monsieur le Maire Jean Djembi Maganga pour son accueil chaleureux, sa disponibilité, son écoute et l'intérêt qu'il porte à nos actions en faveur de la jeunesse.

Joan EBAYE, Président de l'Association des Jeunes Solidaires et Dynamiques de Lambaréné