Gabon: Visite d'Etat en République française - Le Président de la République regagne Libreville

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, est rentré à Libreville ce jour, après avoir effectué une visite d'Etat en République française à l'invitation de son homologue, le Président de la République française, Son Excellence Emmanuel Macron.

Cette visite, qui constitue le plus haut niveau de relations protocolaires entre deux Etats, marque une étape majeure dans le renforcement du partenariat stratégique entre le Gabon et la France. Elle traduit également le rayonnement retrouvé de la diplomatie gabonaise ainsi que la volonté commune des deux Chefs d'Etat de bâtir une coopération renouvelée, fondée sur le respect mutuel, la confiance et des intérêts réciproques.

Au cours de ce séjour, le Chef de l'Etat a conduit une intense séquence diplomatique, politique, économique, culturelle et mémorielle, ponctuée par des rencontres de haut niveau avec les autorités françaises, les partenaires institutionnels et économiques, ainsi que la communauté gabonaise établie en France.

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Cette visite a permis d'aboutir à plusieurs avancées concrètes, notamment la conclusion d'accords stratégiques dans les domaines de la sécurité, de la transformation locale des ressources minières, de l'eau et de l'énergie, ainsi que le renforcement de la coopération dans les secteurs de la formation, des transports aériens et des investissements.

Ces engagements traduisent la vision portée par le Président de la République de faire de la diplomatie un véritable instrument de développement économique et social. Ils contribueront à soutenir l'industrialisation du Gabon, à favoriser la création d'emplois, à renforcer les compétences nationales, à améliorer progressivement l'accès des populations aux services essentiels et à accroître l'attractivité du pays auprès des investisseurs.

A travers cette visite d'Etat, le Gabon affirme son ambition d'occuper toute sa place sur la scène internationale, en développant des partenariats d'excellence au service de sa souveraineté, de sa croissance et du bien-être de ses citoyens.

Le retour du Chef de l'Etat à Libreville marque ainsi l'aboutissement d'une mission diplomatique dont les résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement du Gabon et le renforcement de son influence à l'international.