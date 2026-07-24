Angola: Le Président angolais reçoit un message de son homologue de la RDC sur la situation sécuritaire

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a reçu vendredi à Luanda un message de son homologue de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, portant sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de ce pays.

La missive a été remise par le ministre congolais de l'Intégration régionale, Floribert Anzuluni Isiloketshi, reçu en audience par le Chef de l'État angolais en qualité d'envoyé spécial du Président congolais.

À l'issue de l'entretien, Floribert Anzuluni Isiloketshi a indiqué que le message revêtait un caractère confidentiel et s'inscrivait dans le cadre des excellentes relations entre l'Angola et la République démocratique du Congo, ainsi que de l'étroite coopération entre les deux chefs d'État.

« L'Angola et la République démocratique du Congo sont des pays frères et entretiennent d'excellentes relations. Le Président Félix Tshisekedi m'a désigné comme son envoyé spécial pour remettre au Président João Lourenço un message confidentiel relatif à la situation sécuritaire dans l'est de notre pays », a-t-il déclaré.

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Le ministre congolais a qualifié la situation dans cette région de la RDC de « très préoccupante », soulignant que les affrontements armés se poursuivent et continuent de faire des victimes.

Selon lui, malgré les efforts diplomatiques et politiques en cours, la situation sur le terrain ne montre pas encore d'amélioration significative. Le Gouvernement congolais demeure toutefois confiant quant à la possibilité d'enregistrer, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, des progrès susceptibles de conduire au rétablissement de la stabilité.

Dialogue national en préparation

Floribert Anzuluni Isiloketshi a également annoncé que le Président Félix Tshisekedi a officialisé la tenue prochaine d'un dialogue national, destiné à renforcer la cohésion nationale et à rechercher des solutions pour mettre un terme au conflit dans l'est du pays.

Selon l'envoyé spécial, ce processus devrait créer les conditions nécessaires à la consolidation de la paix et permettre de relever les défis sécuritaires auxquels la région reste confrontée.

Interrogé sur le dialogue intercongolais pour la paix, précédemment envisagé avec l'appui de l'Angola, le ministre a réaffirmé que Kinshasa demeurait pleinement engagée dans cette voie, considérée comme un instrument essentiel pour parvenir à un règlement durable du conflit.

L'audience accordée par le Président João Lourenço à l'envoyé spécial de Félix Tshisekedi intervient alors que les tensions et les affrontements armés persistent dans l'est de la République démocratique du Congo, une région en proie depuis plusieurs années aux activités de groupes armés et à une grave crise humanitaire.

João Lourenço et Félix Tshisekedi entretiennent des contacts réguliers dans le cadre des efforts diplomatiques visant à favoriser une solution négociée à la crise dans l'est de la RDC. Leur dernière rencontre s'est tenue le 16 du mois en cours à Luanda.

Le conflit dans l'est de la RDC dure depuis près de trente ans, même si ses origines remontent à des événements antérieurs.

Ces dernières années, la résurgence du mouvement rebelle M23, à partir de 2021, a entraîné une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire, provoquant des millions de déplacés internes et ravivant les tensions entre la RDC et le Rwanda.