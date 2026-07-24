Angola: La FILDA 2026 entame sa quatrième journée sous le signe du développement humain durable

Icolo e Bengo — La 41e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA) entre, vendredi, dans sa quatrième journée, marquée par un atelier consacré à la durabilité du développement humain, organisé par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Prévu dans l'enceinte de la Zone économique spéciale (ZEE), l'atelier permettra à l'UNICEF d'aborder les questions liées à l'éducation, à la santé, à la nutrition, à la protection sociale, au développement des compétences ainsi qu'aux perspectives d'emploi des jeunes.

Le programme de la journée comprend également une conférence de presse consacrée au Tournoi international de basketball, ainsi qu'une rencontre organisée par l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM), intitulée « Especial Conecta Challenge by Instrucional ».

La FILDA s'impose comme une vitrine de la production nationale, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises et de la promotion des investissements en Angola.

Placée sous le thème « Produire et innover localement, vendre à l'échelle mondiale », la manifestation, qui se poursuivra jusqu'à dimanche, réunit quelque 2 000 exposants nationaux et internationaux.