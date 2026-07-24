Afrique: Les Parlements d'Angola et du Portugal oeuvrent au renforcement de leur coopération bilatérale

Luanda — Les présidents de l'Assemblée nationale d'Angola et de l'Assemblée de la République du Portugal ont examiné, vendredi à Luanda, les mécanismes destinés à consolider la coopération bilatérale, tant sur les plans politique qu'administratif.

À l'issue d'un entretien avec le président de l'Assemblée nationale angolaise, Adão de Almeida, le président de l'Assemblée de la République du Portugal, José Aguiar-Branco, a indiqué que les deux parties avaient évalué les actions menées par le Groupe parlementaire d'amitié Portugal-Angola, ainsi que les moyens d'élargir la coopération institutionnelle.

À cette occasion, il a mis en avant le rôle grandissant de la diplomatie parlementaire en tant que complément de la diplomatie traditionnelle.

José Aguiar-Branco a estimé qu'un rapprochement accru entre les deux Parlements favorise une meilleure compréhension des réalités respectives des deux pays et contribue au renforcement des relations économiques, culturelles et institutionnelles.

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Évoquant les attentes liées à la 15e Session intercalaires de l'Assemblée parlementaire de la Communauté des pays de langue portugaise (AP-CPLP), qui se tient dans la capitale angolaise, il a estimé que, dans un contexte international marqué par le recul du multilatéralisme, l'espace lusophone a l'opportunité de démontrer l'importance de la coopération entre ses États membres.

Il a ajouté que l'AP-CPLP peut jouer un rôle majeur dans la promotion du dialogue et la recherche de réponses aux défis auxquels sont confrontés certains pays de la communauté, notamment la situation politique en Guinée-Bissau.

Concernant l'absence du Brésil à cette rencontre, il a exprimé l'espoir que ce pays reprendra pleinement sa participation aux activités de la CPLP.

« Nous voulons croire que le Brésil continuera à s'engager dans les activités de la CPLP. C'est un pays d'une grande importance pour l'organisation et nous pensons que son absence est uniquement liée à des raisons de circonstance », a-t-il déclaré.

Rencontre avec la présidente du Parlement du Cap-Vert

De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, Janira Hopffer Almada, a réaffirmé que son pays et l'Angola entretiennent une relation de fraternité authentique, fondée sur des liens historiques et des idéaux communs ayant rapproché des figures telles qu'Agostinho Neto et Amílcar Cabral dans la lutte pour les indépendances nationales.

Au cours de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale d'Angola, la parlementaire capverdienne a transmis une invitation officielle à son homologue afin qu'il effectue une visite au Cap-Vert, en vue de renforcer la coopération entre les deux institutions législatives.

S'agissant des travaux de l'AP-CPLP, Janira Almada a salué l'organisation de la réunion et l'accueil réservé par l'Angola, exprimant l'espoir que les conclusions issues des travaux contribueront à renforcer la crédibilité de la CPLP et à améliorer l'efficacité des décisions adoptées par l'organisation.

Interrogée sur la persistance du terrorisme au Mozambique, elle a précisé que cette question ne figurait pas à l'ordre du jour de la session, tout en réaffirmant l'engagement de la CPLP en faveur de la défense de l'État de droit démocratique, de la paix et du bien-être des peuples.

Concernant la libération de l'ancien président de l'Assemblée nationale populaire de Guinée-Bissau, Domingos Simões Pereira, la parlementaire capverdienne a indiqué attendre une communication officielle, soulignant que son pays considère comme des principes non négociables le respect de l'État de droit démocratique, de la primauté de la loi et des règles démocratiques.