Angola: FILDA 2026 - Plus de 50 interventions du Service de la protection civile et des sapeurs-pompiers en trois jours

Icolo e Bengo — Le Service de la protection civile et des sapeurs-pompiers du Commandement provincial d'Icolo e Bengo a enregistré 55 interventions de nature diverse au cours des trois premiers jours de la 41e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA).

L'information a été communiquée jeudi à l'ANGOP par le porte-parole du corps, l'inspecteur des sapeurs-pompiers Joacir Piedade, qui a dressé un bilan positif du dispositif de sécurisation, estimant que l'opération s'est déroulée conformément au plan arrêté par le Commandement provincial pour assurer la sécurité de la manifestation.

Selon le porte-parole, les interventions ont notamment concerné l'évacuation d'une femme victime d'une crise d'asthme, ainsi que plusieurs prises en charge dans le cadre des secours préhospitaliers.

Il a précisé que les cas les plus fréquents portaient sur des céphalées, des épisodes de diarrhée aiguë et des douleurs musculaires, des affections liées à la longue durée de station debout des visiteurs sur le site de la foire.

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Il a également signalé une intervention pour l'ouverture d'un véhicule ainsi qu'un déversement de carburant, deux incidents rapidement pris en charge par les équipes déployées sur le site.

Face à la forte affluence, il a appelé les visiteurs à redoubler de vigilance en matière de santé, en recommandant une hydratation régulière tout au long de leur présence à la FILDA.

En matière de prévention des incendies, il a exhorté les exploitants de l'espace de restauration à renforcer les mesures de sécurité, notamment en se dotant d'extincteurs et en évitant de brancher simultanément plusieurs appareils électriques sur une même prise, afin de limiter les risques de court-circuit.

S'adressant enfin aux automobilistes se rendant sur le site de la FILDA, Joacir Piedade les a invités à faire preuve de prudence au volant et à respecter strictement le code de la route, afin de contribuer à la sécurité de l'ensemble des usagers.