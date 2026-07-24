Angola: Plus de 400 visiteurs bénéficient de dépistages oculaires et auditifs à la FILDA

Icolo e Bengo — Quatre cent quatre-vingt-deux visiteurs ont bénéficié de services de dépistage oculaire et auditif au cours des trois premiers jours de la 41e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA).

S'exprimant jeudi devant la presse à Icolo e Bengo, la responsable de la responsabilité sociale du Centre Optique, entreprise promotrice de l'initiative, Isabel Zangão Morais, a indiqué qu'à la clôture de la foire, prévue dimanche, l'objectif est de dépasser le seuil de 1 000 dépistages, avec une moyenne quotidienne d'environ 180 examens.

Selon la responsable, cette initiative vise à permettre aux visiteurs de bénéficier d'une évaluation préliminaire de leur santé visuelle et auditive, grâce à des examens gratuits reproduisant une partie des services proposés dans les unités de l'entreprise, sans toutefois constituer des consultations médicales.

Elle a précisé que les dépistages sont accessibles aux exposants comme aux visiteurs âgés de cinq ans et plus, sans aucune restriction.

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Isabel Zangão Morais a souligné que cette action revêt essentiellement un caractère humanitaire et vise à sensibiliser le public à l'importance de la prévention.

Au cours des examens, plusieurs cas d'anomalies de la pression intraoculaire ont été détectés, a-t-elle indiqué, rappelant que ce facteur constitue l'un des principaux indicateurs du glaucome, une maladie silencieuse pouvant provoquer une perte irréversible de la vision lorsqu'elle n'est pas diagnostiquée à temps.

Elle a ajouté que les personnes présentant des résultats suspects ont été orientées vers des structures sanitaires, où elles pourront effectuer des examens complémentaires et bénéficier d'un suivi médical adapté.

Isabel Zangão Morais a également indiqué que l'anomalie la plus fréquemment observée concerne la baisse de l'acuité visuelle, caractérisée par des difficultés à distinguer les détails aussi bien de loin que de près, un phénomène plus répandu que les cas liés à une pression intraoculaire élevée.

Dans le domaine auditif, elle a précisé que les dépistages ont également permis d'identifier des cas d'accumulation excessive de cérumen dans le conduit auditif, une situation susceptible de compromettre la perception correcte des sons. Les patients concernés ont été orientés vers des soins spécialisés.

Elle a rappelé que, bien que les examens réalisés dans les unités du Centre Optique soient habituellement payants, ils sont proposés gratuitement pendant la FILDA afin de contribuer à la promotion de la santé publique.

Elle a enfin précisé que les bénéficiaires demeurent libres de choisir la structure de santé dans laquelle ils souhaitent poursuivre leur suivi médical, tout en soulignant que le Centre Optique et Áudio Clínico assurent cet accompagnement lorsque les patients choisissent leurs services.