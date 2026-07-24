Angola: La troisième journée de la FILDA marquée par la visite de la vice-présidente de la République

23 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ANM/CS/BS

Icolo e Bengo — La troisième journée de la 41e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA) a été marquée par la visite de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, qui a salué la croissance et la diversification de la production nationale.

Lors de sa visite du site de la foire, implanté dans la Zone économique spéciale (ZEE), aux côtés du ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns, Esperança da Costa a estimé que cette édition marque une avancée significative, témoignant des efforts et de la résilience des entreprises angolaises face aux défis économiques.

La vice-présidente a également souligné la participation d'entreprises étrangères qui continuent de parier sur le marché angolais, en manifestant leur intérêt pour l'établissement de partenariats et le renforcement de leurs investissements dans le pays.

La troisième journée du principal rendez-vous d'affaires d'Angola a également été marquée par des rencontres entre chefs d'entreprise, des débats consacrés au cabotage, le renforcement de la coopération avec l'Italie, ainsi que par la présentation de la deuxième édition du Semba Sound Festival.

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Tout au long de la journée, les exposants ont participé à des séances de réseautage, à des ateliers et à des présentations de projets, contribuant à consolider le climat d'affaires qui caractérise cette manifestation.

Le programme comprenait également la célébration de la Journée de l'Italie, au cours de laquelle l'ambassadeur d'Italie en Angola, Marco Ricci, a réaffirmé l'engagement de son pays à approfondir la coopération avec l'Angola dans des secteurs stratégiques liés à la diversification de l'économie.

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