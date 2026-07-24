Angola: FILDA 2026 - Le Fonds de pensions de l'ENSA affiche une croissance de 30 % au premier semestre

Icolo e Bengo — Les prestations versées au cours du premier semestre 2026 aux retraités du Fonds de pensions de l'ENSA sont estimées à 22 milliards de kwanzas, soit une hausse de 30 % par rapport à la même période de l'année précédente.

L'information a été communiquée vendredi à l'ANGOP par la responsable du département marketing d'ENSA - Seguros de Angola, Suzeneide de Sousa, en marge de la 41e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA), qui se tient dans la Zone économique spéciale (ZEE), dans la province d'Icolo e Bengo.

La responsable a précisé qu'en juin 2025, période comparable, le montant des pensions et capitaux versés s'était établi à 16,5 milliards de kwanzas.

« Nous disposons de fonds auxquels les affiliés souscrivent et commencent à percevoir les prestations dès lors qu'ils remplissent les critères d'éligibilité à la retraite », a-t-elle expliqué.

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Au sujet de la participation de l'ENSA à la FILDA, Suzeneide de Sousa a mis en avant les initiatives consacrées à la culture financière, au patrimoine et à la qualité.

« Nous avons noué un partenariat avec l'artiste Rose Palhares, avec laquelle nous avons créé une collection de vêtements présentée ici à la foire, sous le thème "Faits pour durer". Cette collection vise à montrer qu'investir dans une pièce de qualité, qui représente la culture angolaise, peut être assimilé à un investissement réalisé aujourd'hui pour l'avenir à travers un Fonds de pensions », a-t-elle souligné.

Elle a rappelé que l'ENSA estime qu'une pièce bien conçue conserve sa valeur dans le temps, tout comme la planification financière permet de préparer le niveau de vie que chacun souhaite préserver pour l'avenir.

« C'est dans cette perspective que l'ENSA inscrit cette collaboration dans son engagement en faveur de la culture financière et de solutions à long terme, telles que l'investissement dans les Fonds de pensions. Un Fonds de pensions constitue un patrimoine autonome exclusivement affecté à la réalisation d'un ou plusieurs plans de retraite et/ou de prestations de santé, souscrits dans le présent afin de bénéficier d'avantages futurs », a-t-elle précisé.

La signature « Faits pour durer » traduit une vision commune aux deux marques sur l'importance de faire des choix reposant sur la qualité, la pertinence et la projection vers l'avenir.

En intégrant le design, la qualité, l'histoire et les références culturelles dans l'image de ses collaborateurs, l'ENSA renforce non seulement son identité institutionnelle actuelle, mais aussi la fierté et le sentiment d'appartenance de ceux qui représentent quotidiennement le plus grand assureur du pays.

La 41e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA), qui se déroule du 21 au 26 de ce mois, réunit 2 348 exposants nationaux et étrangers.