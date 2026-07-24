Afrique: La Réunion de haut niveau de la Semaine africaine de l'économie bleue s'ouvre aujourd'hui

Luanda — Le segment ministériel de haut niveau de la troisième édition de la Semaine africaine de l'économie bleue (ABEW 2026) débute ce vendredi à Luanda, au cours d'une cérémonie présidée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

Placée sous le thème « Leadership politique pour la transformation de l'économie bleue en Afrique », cette rencontre vise à définir des actions concrètes et à promouvoir le développement durable des ressources marines et côtières africaines.

Le rendez-vous, coorganisé par le Gouvernement angolais et l'Union africaine, comprend des panels technico-scientifiques, des forums d'investissement ainsi qu'un segment ministériel de haut niveau.

Selon une note d'information des services d'appui de la vice-présidence de la République, les décideurs examineront des secteurs stratégiques tels que la pêche et l'aquaculture durables.

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Les travaux porteront également sur le tourisme côtier, le transport maritime, la modernisation des infrastructures portuaires, le développement des énergies renouvelables en mer, la recherche scientifique ainsi que la protection urgente des écosystèmes aquatiques.

La création de mécanismes innovants de financement destinés aux infrastructures modernes, à la conservation de l'environnement, à la lutte coordonnée contre la pêche illégale et à la protection des communautés côtières face aux changements climatiques figurera également parmi les thèmes abordés.

La note souligne que l'ABEW 2026 se veut un espace central de la diplomatie maritime sur le continent, réunissant des dirigeants politiques afin de favoriser l'harmonisation des cadres de gouvernance des océans.

Les discussions mettront particulièrement l'accent sur le renforcement des relations interétatiques et le partage de données scientifiques essentielles au développement du commerce maritime, en exploitant pleinement les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine.

La rencontre servira également de passerelle entre le secteur public et les grandes institutions financières internationales, afin de faciliter la mobilisation de nouveaux investissements privés en Afrique et de favoriser la création d'emplois décents dans l'économie bleue, avec une attention particulière portée à l'intégration des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur locales.

Pour l'Angola, précise le document, l'organisation de cette rencontre constitue une opportunité stratégique majeure pour valoriser son potentiel maritime et accélérer le processus de diversification économique.