Angola: La première carte de débit en kwanza à usage international lancée à la FILDA

Luanda — La banque Millennium Atlântico a lancé jeudi, à l'occasion de la 41e Foire internationale de Luanda (FILDA), la première carte de débit libellée en kwanza à usage international, en partenariat avec Visa, leader mondial des paiements numériques, et l'Entreprise interbancaire de services (EMIS).

Cette solution permet aux consommateurs d'effectuer des paiements simples et sécurisés, aussi bien au niveau national qu'à l'international, au moyen d'une seule carte.

La nouvelle carte de débit co-badgée Visa/Multicaixa combine les fonctionnalités du réseau domestique Multicaixa avec le réseau mondial d'acceptation de Visa, permettant aux titulaires d'effectuer des paiements et des retraits en Angola, tout en ayant accès à des millions de commerçants et de distributeurs automatiques de billets dans le monde entier.

Les transactions sont directement rattachées aux comptes des clients en kwanzas, garantissant une expérience de paiement sécurisée et pratique, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger.

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Dans une première phase, la carte sera disponible pour les clients des segments Private et Prestige de la banque Millennium Atlântico, avant un élargissement progressif à d'autres catégories de clientèle.

Ce lancement intervient alors que l'Angola accélère son programme de transformation numérique, soutenu par une demande croissante des consommateurs pour des solutions de paiement sécurisées, pratiques et ouvertes sur l'international.

À cette occasion, la directrice de Visa en Angola, Katia De Conceição, a souligné que cette initiative vise à accroître la participation des Angolais à l'économie numérique.

En reliant l'infrastructure locale de paiement au réseau mondial de Visa, a-t-elle ajouté, cette solution établit un pont entre la facilité d'utilisation des services domestiques et l'accès aux paiements internationaux, offrant aux consommateurs davantage de liberté et de confiance dans la gestion de leurs transactions financières.