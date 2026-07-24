Angola: La BNA réaffirme ses mesures pour améliorer l'accès au crédit

24 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NM/JAR/BS

Uíge — La directrice de la région Nord-Ouest de la Banque nationale d'Angola (BNA), Isaltina Pelinganga, a réaffirmé, vendredi dans la province d'Uíge, l'engagement de l'institution en faveur des mesures visant à améliorer l'accès au crédit et à renforcer l'intermédiation financière.

Parmi les instruments adoptés, la responsable, qui s'exprimait lors de l'ouverture d'un séminaire sur les mécanismes de financement de l'économie, a mis en exergue les avis n° 09 et n° 10 de 2024, qui régissent respectivement le crédit au logement, à la construction et au secteur réel de l'économie.

« À ce jour, environ 1 168 opérations de crédit ont été réalisées dans le cadre de l'avis n° 10/2024, pour un montant supérieur à 1,4 billion de kwanzas », a-t-elle indiqué.

Isaltina Pelinganga a précisé que ce montant représente 25,14 % du crédit brut accordé au secteur privé entrepreneurial non financier.

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Elle a ajouté que, dans le domaine du logement, les opérations de crédit ont atteint environ 102,6 milliards de kwanzas, permettant à près de 263 familles d'en bénéficier.

Elle a estimé que cette évolution traduit l'impact concret des politiques de stimulation du crédit et leur contribution directe au développement économique et social du pays.

S'agissant du séminaire, elle a expliqué qu'il vise à faire connaître au marché, notamment dans la province d'Uíge, les mécanismes de financement actuellement disponibles, à encourager le dialogue entre le système financier et les acteurs économiques, ainsi qu'à démontrer les moyens d'utiliser ces instruments de manière plus étendue et plus efficace.

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