Angola: Le vice-gouverneur de Luanda réaffirme son engagement en faveur du développement durable des océans

Luanda — Le vice-gouverneur de Luanda chargé du secteur économique, Jorge Mingués Augusto, a réaffirmé, vendredi à Luanda, l'engagement stratégique en faveur du développement durable des océans.

Le responsable s'exprimait à l'occasion de la troisième Conférence de haut niveau sur l'économie bleue durable en Afrique, qui se tient depuis mercredi sous le thème : « De la stratégie à l'action : un leadership politique pour la transformation de l'économie bleue en Afrique ».

Selon le vice-gouverneur, la tenue de cette conférence témoigne du renouvellement de l'engagement de l'Exécutif angolais et des autorités locales en faveur des piliers fondamentaux du développement futur de la région.

« Le choix de la capitale angolaise reflète les liens étroits que le pays entretient historiquement avec la mer », a-t-il déclaré.

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Il a ajouté que cette initiative réaffirme l'engagement constant en faveur de la protection des écosystèmes marins, de la préservation de l'environnement au bénéfice des générations futures, ainsi que de la promotion d'une économie bleue inclusive et partagée.

Jorge Mingués Augusto a également souligné que cette rencontre offre aux États africains l'occasion d'harmoniser leurs politiques publiques, de partager les innovations technologiques et de mobiliser les investissements nécessaires pour transformer le vaste potentiel maritime du continent en richesses tangibles au service du bien-être des populations.

Dans ce contexte, il a invité les participants à tirer pleinement parti non seulement de la qualité des débats techniques et diplomatiques, mais également de leur séjour dans la capitale angolaise, en découvrant la chaleur humaine, l'hospitalité et le patrimoine culturel des habitants de Luanda.

La conférence, qui s'achèvera samedi, est consacrée notamment à « L'état de l'économie bleue en Afrique », à « La coopération régionale pour la transformation de l'économie » et aux « Technologies numériques et systèmes de données », entre autres thèmes.

Le programme comprend également des débats sur la validation des projets de la Commission de l'Union africaine relatifs à la gouvernance de l'économie bleue, ainsi que sur les politiques de gouvernance et les accords multilatéraux et environnementaux dans le cadre international.