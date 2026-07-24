Angola: Les cas de paludisme en hausse à Malanje

Malanje — Quatre cent dix-huit personnes sont décédées du paludisme dans la province de Malanje au cours du premier semestre de l'année, sur un total de 523 064 cas diagnostiqués, a annoncé vendredi le superviseur provincial du Programme de lutte contre le paludisme, Luís Demba.

Selon le responsable, le taux de mortalité le plus élevé a été enregistré chez les enfants de moins de cinq ans.

Présentant le bilan semestriel, Luís Demba a indiqué que la province a enregistré une augmentation de 36 037 cas et de 31 décès liés au paludisme par rapport à la même période de l'année dernière.

Il s'est déclaré vivement préoccupé par cette évolution, rappelant que l'objectif du programme est de réduire progressivement l'incidence de la maladie, et non de constater son aggravation, d'autant que les établissements de santé disposent des médicaments nécessaires à sa prise en charge.

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Le responsable a également identifié le recours tardif aux soins comme la principale cause du nombre élevé de décès enregistrés dans la province.

« Les patients arrivent le plus souvent dans un état extrêmement grave. Même si nos professionnels sont qualifiés, ils se heurtent à des limites dans de telles conditions. Les enfants, en particulier, en raison de leur faible immunité, ne survivent souvent pas », a-t-il expliqué.

Selon lui, lorsque les enfants présentent de la fièvre, les parents ne doivent pas attendre deux jours ou davantage avant de consulter, le parasite se développant rapidement dans l'organisme, ce qui accroît considérablement le risque de complications chez les plus jeunes.

Face à cette situation, Luís Demba a assuré que les autorités sanitaires poursuivent leurs efforts en matière de prévention et a appelé à la mobilisation de toutes les forces vives de la société afin d'inverser la tendance actuelle du paludisme dans la province de Malanje.

Il a souligné que cette lutte ne saurait relever du seul secteur de la santé, estimant que la réduction du nombre de cas et de décès ne pourra être obtenue qu'au moyen d'une action concertée de l'ensemble des acteurs.