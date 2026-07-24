Angola: La vice-présidente du MPLA appelle à la créativité pour remporter les élections de 2027

Benguela — La vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a appelé mercredi les militants du parti à mettre en oeuvre des programmes innovants susceptibles de favoriser le renforcement de ses structures de base, en vue de la victoire aux élections générales de 2027.

Mara Quiosa s'exprimait dans la ville de Benguela, lors d'une réunion du Secrétariat du Bureau politique du MPLA avec les secrétariats des commissions exécutives des comités provinciaux de Huambo, Bié, Cuanza-Sul, Benguela, Cuando et Cubango.

La responsable a estimé qu'il est essentiel d'assurer un suivi précis du nombre de militants rejoignant les rangs du parti, des cellules actives, ainsi que du nombre de jeunes et de femmes intégrant respectivement la JMPLA et l'OMA.

« Nous devons parler le langage de notre époque, utiliser les réseaux sociaux, travailler avec les communautés, les influenceurs locaux, les acteurs du monde artistique et les sportifs, afin d'accroître le nombre de militants du MPLA », a-t-elle recommandé.

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La vice-présidente a ajouté qu'il est également nécessaire de mobiliser autour d'idées nouvelles, tout en préservant les principes et les valeurs du peuple et du parti.

Elle a exhorté les militants du MPLA à éviter toute pratique politique improvisée. « Il faut planifier, mener des études, assurer un suivi, évaluer et exiger des résultats », a-t-elle souligné.

Elle a averti que la période préélectorale constitue désormais une réalité. « Il s'agit d'une phase décisive et d'une période de grande responsabilité pour toute formation politique », a-t-elle insisté.

Selon elle, la préparation du parti face à ce grand défi revêt un caractère urgent.

« Le MPLA doit aborder cette période avec des structures organisées, des militants formés, des bases mobilisées et un message clair à l'adresse du peuple », a-t-elle déclaré.