Angola: Le Brent franchit la barre des 100 dollars le baril

Luanda — Le baril de Brent, référence pour les livraisons de septembre, a entamé les échanges, vendredi, à 100,51 dollars, en hausse de 5,4 % par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Le cours de l'« or noir » s'est envolé à la suite des frappes successives menées par les États-Unis contre l'Iran, un conflit qui est entré dans son treizième jour.

En riposte, Téhéran a intensifié ses attaques contre les intérêts américains implantés dans plusieurs pays du Golfe persique.

Jeudi, le Brent avait clôturé à 100,69 dollars, franchissant pour la première fois ce seuil au cours de cette seconde phase de tensions. Les marchés demeurent orientés à la hausse, les risques géopolitiques et militaires continuant de s'accentuer entre Washington et Téhéran, malgré la rencontre tenue à Manille, aux Philippines, entre le secrétaire d'État américain et le ministre russe des Affaires étrangères.