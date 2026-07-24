Angola: Une collision entre deux véhicules fait sept morts à Lubango

Lubango — Au moins sept personnes ont perdu la vie et huit autres ont été blessées dans une collision entre un taxi et un camion porte-conteneurs survenue dans le secteur d'Eywa, dans la municipalité de Lubango.

Évoquant les circonstances de l'accident, la commandante du 4e commissariat du Commandement municipal de la Police nationale de Lubango, la sous-inspectrice Maria Emília Katalama, a indiqué que les victimes décédées sont six femmes et un homme, âgés de deux à 35 ans.

Les blessés, a-t-elle précisé, sont âgés de 17 à 30 ans.

Selon l'officier de police, les victimes se trouvaient à bord du taxi, qui quittait le centre-ville en direction du marché informel de Mutundo, tandis que le camion de marque Volvo circulait en sens inverse. Les autorités ont été alertées de l'accident à 8 h 15.

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D'après les premières constatations, la collision a été provoquée par un excès de vitesse, suivi d'une manoeuvre dangereuse du conducteur du taxi, qui a percuté le camion avant que son véhicule ne se renverse.

La sous-inspectrice Maria Emília Katalama a appelé les automobilistes à faire preuve de prudence, à rester vigilants et à adopter une conduite défensive, en évitant les excès de vitesse et en respectant les règles de sécurité routière afin de prévenir de nouveaux accidents.