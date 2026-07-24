Angola: Une collision entre deux véhicules fait sept morts à Lubango

24 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par EM/ALH/BS

Lubango — Au moins sept personnes ont perdu la vie et huit autres ont été blessées dans une collision entre un taxi et un camion porte-conteneurs survenue dans le secteur d'Eywa, dans la municipalité de Lubango.

Évoquant les circonstances de l'accident, la commandante du 4e commissariat du Commandement municipal de la Police nationale de Lubango, la sous-inspectrice Maria Emília Katalama, a indiqué que les victimes décédées sont six femmes et un homme, âgés de deux à 35 ans.

Les blessés, a-t-elle précisé, sont âgés de 17 à 30 ans.

Selon l'officier de police, les victimes se trouvaient à bord du taxi, qui quittait le centre-ville en direction du marché informel de Mutundo, tandis que le camion de marque Volvo circulait en sens inverse. Les autorités ont été alertées de l'accident à 8 h 15.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'après les premières constatations, la collision a été provoquée par un excès de vitesse, suivi d'une manoeuvre dangereuse du conducteur du taxi, qui a percuté le camion avant que son véhicule ne se renverse.

La sous-inspectrice Maria Emília Katalama a appelé les automobilistes à faire preuve de prudence, à rester vigilants et à adopter une conduite défensive, en évitant les excès de vitesse et en respectant les règles de sécurité routière afin de prévenir de nouveaux accidents.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.