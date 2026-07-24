Angola: La Police saisit plus de 28 000 litres de carburant à Cunene

Ondjiva — Vingt-huit mille cinq cent vingt et un litres de carburant ont été saisis au cours du premier semestre de l'année en cours par différents organes de la Police nationale dans la province de Cunene, soit une baisse de six mille litres par rapport à la même période précédente.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande de produits pétroliers, les quantités saisies comprennent 21 541 litres d'essence et 6 980 litres de gazole, qui étaient destinés à être acheminés vers la Namibie.

L'information a été communiquée jeudi à l'ANGOP par le porte-parole du Commandement provincial de la Police nationale à Cunene, l'inspecteur Lino Chipalanga, précisant que le carburant était conditionné dans des bidons de 25 et 200 litres avant d'être transporté à l'aide de motos à trois roues.

L'inspecteur a indiqué que les opérations menées par les forces de sécurité ont permis d'enregistrer 118 affaires de contrebande de carburant, ayant conduit à l'arrestation de 91 présumés auteurs, âgés de 18 à 53 ans.

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Lino Chipalanga a réaffirmé la détermination des autorités à poursuivre les actions de surveillance et de protection de la frontière commune, afin de lutter contre le trafic de carburant et d'autres pratiques illicites.

La province de Cunene, qui compte une population de 1 806 417 habitants, partage une frontière de 460 kilomètres avec la République de Namibie, dont 340 kilomètres terrestres et 120 kilomètres fluviaux.

La loi relative à la lutte contre la contrebande de produits pétroliers, adoptée le 23 avril par l'Assemblée nationale, prévoit des peines allant de trois à douze ans d'emprisonnement en cas d'importation ou d'exportation illégale de ces produits sur le territoire national.

Cette législation vise à criminaliser la contrebande de produits pétroliers et les infractions connexes, en établissant la responsabilité pénale des contrevenants.

Le texte couvre la contrebande de l'ensemble des produits pétroliers commise sur le territoire national et s'applique à toutes les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues par la loi en vigueur.