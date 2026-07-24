Angola: La FILDA 2026 attire de petits entrepreneurs informels

Icolo e Bengo — La 41e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA) attire, depuis le premier jour de son ouverture, de petits entrepreneurs qui profitent de la forte affluence des visiteurs pour développer leurs activités commerciales et accroître les revenus de leurs familles aux abords du site de la manifestation.

Au-delà de son statut de principale plateforme nationale de promotion des affaires, des investissements et des partenariats économiques, la FILDA s'impose comme un important vecteur d'opportunités pour des centaines de citoyens qui trouvent dans l'organisation de cet événement une source temporaire d'emploi et de revenus.

Lors d'une tournée effectuée vendredi par l'ANGOP, la présence de vendeurs ambulants de café, de cireurs de chaussures, de vendeuses de pain au poulet, communément appelé « Magoga », ainsi que d'autres prestataires de services, a été constatée aux abords du site. Ces acteurs entament quotidiennement leurs activités dès les premières heures de la matinée afin de répondre aux besoins des visiteurs, des exposants, des travailleurs et des agents mobilisés pour assurer la sécurité de l'événement.

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Le vendeur de café Daniel Pereira a confié à l'ANGOP qu'il commence son activité avant 6 heures du matin et la termine vers 9 heures, période durant laquelle il écoule plus de 70 gobelets de café par jour, réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 21 000 kwanzas.

Pour sa part, le cireur de chaussures Francisco Lourenço, âgé de 15 ans, a déclaré que la FILDA constitue une opportunité d'augmenter ses revenus, avec des recettes quotidiennes comprises entre 10 000 et 11 000 kwanzas. Ces revenus sont destinés à l'achat de produits alimentaires pour sa famille ainsi qu'à l'épargne en vue de financer ses études.

La vendeuse de pain au poulet « Magoga », Ester Gaspar, a expliqué qu'elle arrive sur le site vers 5 heures du matin afin de servir les premiers travailleurs et agents de sécurité affectés à la foire.

Selon elle, elle vend quotidiennement plus de 80 unités, enregistrant un chiffre d'affaires supérieur à 120 000 kwanzas, en raison du flux important de personnes aux alentours du site.

Au-delà du commerce informel, la FILDA favorise également la création d'emplois temporaires dans plusieurs secteurs, notamment l'accueil, le nettoyage, le montage des stands et la sécurité, offrant ainsi des revenus supplémentaires à de nombreux jeunes et chefs de famille.

La chargée d'accueil Olga Mendes a expliqué que la rémunération varie en fonction de la charge horaire, estimant pouvoir percevoir près de 100 000 kwanzas jusqu'à la clôture de la foire.

Prévue jusqu'à dimanche, la FILDA se déroule sous le thème « Produire et innover localement, gagner globalement » et réunit 2 348 exposants nationaux et internationaux.