Angola: Songo n'enregistre plus de cas de choléra depuis un mois

Uíge — La commune de Songo, dans la province d'Uíge, n'a enregistré aucun nouveau cas de choléra depuis un mois, a annoncé jeudi l'administrateur communal, Januário Videira.

Entre février 2025 et la fin du mois de juin de cette année, la commune a recensé 182 cas de la maladie, sans enregistrer de décès.

L'ANGOP a également appris que la province de l'Uíge ne signale plus de nouveaux cas de choléra depuis quelque temps, grâce au renforcement des mesures de prévention et à la campagne de vaccination menée contre la maladie.

S'exprimant devant la presse, l'administrateur communal a attribué cette évolution à l'intensification des campagnes de sensibilisation de la population aux mesures de prévention du choléra.

Il a notamment évoqué l'installation de points de lavage des mains dans le chef-lieu de la commune ainsi que dans les quartiers périphériques, auparavant identifiés comme les principaux foyers de la maladie.

Il a également indiqué que les forces de défense et de sécurité ont renforcé leur dispositif dans les zones d'orpaillage, également considérées comme des foyers potentiels de contamination.