Sénégal: Teranga, l'hymne des JOJ Dakar 2026, symbolise l'hospitalité, le partage et l'ouverture à l'autre COJOJ

Dakar — La musique officielle des premiers Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, intitulée "Teranga" (hospitalité, en wolof), traduit "l'hospitalité, le partage et l'ouverture à l'autre", des valeurs symbolisant "un véritable symbole de l'identité sénégalaise", a-t-on appris vendredi du comité d'organisation de ce rendez-vous sportif que le Sénégal abrite du 31 octobre au 13 novembre.

La chanson "Téranga", écrite, composée et interprétée par la chanteuse sénégalaise Mamy Mbaye, a été choisie comme hymne officiel des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Elle a été dévoilée jeudi soir, à Dakar, lors d'une cérémonie organisée par le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (COJOJ).

"Le titre +Teranga+ n'a pas été choisi au hasard. Véritable symbole de l'identité sénégalaise, la +teranga+ incarne l'hospitalité, le partage et l'ouverture à l'autre. Des valeurs qui résonnent pleinement avec l'esprit des Jeux olympiques de la jeunesse et avec l'ambition de Dakar 2026 d'accueillir, pour la première fois en Afrique, la jeunesse du monde entier", écrit le COJOJ dans un communiqué de presse transmis vendredi à l'APS.

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Selon le COJOJ, cette musique dégageant une énergie résolument contemporaine, à travers des sonorités inspirées des traditions musicales sénégalaises, invite à célébrer le sport comme un espace de rencontre, de respect, de paix et d'amitié.

Le refrain, qu'il qualifie de "rythmé et fédérateur", est conçu pour être repris dans les stades, les fan-zones, les écoles et bien au-delà des Jeux, faisant de cette chanson la bande-son de toute une génération, indique le COJOJ.

Il estime que cet hymne officiel est bien plus qu'une chanson. "Elle est l'identité sonore des Jeux. Elle accompagnera les cérémonies, les compétitions, le relais de la flamme, les célébrations populaires et tous ces moments qui resteront gravés dans les mémoires", signale le comité.

"A travers ce concours, nous avons souhaité donner la parole aux artistes sénégalais et faire émerger une oeuvre capable de raconter au monde ce que représente Dakar 2026 : une Afrique qui accueille, une jeunesse qui inspire et un continent qui célèbre", a déclaré Olivia Nloga, directrice exécutive de la promotion de la marque du COJOJ Dakar 2026.

93 artistes sénégalais étaient en lice

L'artiste sénégalaise Mamy Mbaye, auteur compositeur et interprète de "Teranga", a été sélectionnée à l'issue d'un concours national lancé en septembre 2025, qui a réuni 93 artistes venus de tout le Sénégal, a fait savoir le comité d'organisation.

L'initiative de ce concours, dit-il, visait à faire émerger une oeuvre capable d'incarner l'identité des Jeux et de mettre en lumière le talent de la jeunesse créative sénégalaise, mais aussi d'aller au-delà d'un simple appel à créations musicales.

Après une première sélection des cinquante meilleures propositions, douze finalistes ont été départagés par un jury composé de grandes figures de la musique sénégalaise telles que Baaba Maal, Kiné Lam, Coumba Gawlo et Omar Pène, aux côtés du journaliste culturel Mamadou Oumar Kamara du quotidien Le Soleil.

Les oeuvres, lit-on dans le document reçu, étaient évaluées, selon plusieurs critères, notamment leur capacité à célébrer la jeunesse, l'unité et les valeurs olympiques. Elles devaient aussi se distinguer par leur capacité à intégrer des sonorités locales et à fédérer les publics autour d'une mélodie populaire et entraînante, tout en reflétant l'âme du Sénégal et de l'Afrique.

Mamy Mbaye : "J'ai immédiatement voulu faire partie des JOJ"

Pour Mamy Mbaye, cette distinction revêt une dimension toute particulière.

"Lorsque j'ai appris que les Jeux olympiques de la jeunesse allaient être organisés pour la première fois en Afrique, j'ai immédiatement voulu en faire partie. +Teranga+ est une chanson qui parle d'amour, d'unité et de vivre-ensemble. Elle célèbre notre hospitalité et notre fierté d'accueillir le monde au Sénégal. J'espère qu'elle donnera envie à chacun de chanter, de danser et de partager cette aventure exceptionnelle avec nous", a-t-elle commenté.

Mamy Mbaye, actrice et chanteuse, évolue dans le milieu artistique depuis une vingtaine d'années.

Sa carrière conjugue musique, danse et cinéma avec un parcours jugé "remarquable", qui a fait d'elle "une figure reconnue de la scène artistique sénégalaise".

Elle a été révélée au sein du groupe féminin de rap Alif et s'est imposée au fil des ans comme "une actrice de talent", nominée notamment au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) et aux Sotigui Awards en 2023 pour son rôle principal dans le long métrage "Dent pour Dent" de Mamadou Ottis Ba.

Fille du regretté Jimmy Mbaye, guitariste emblématique du Super étoile de Youssou Ndour, "elle s'inscrit dans une tradition musicale profondément enracinée, tout en incarnant une nouvelle génération d'artistes sénégalais qui portent la culture africaine sur les scènes internationales", écrit le COJOJ.